Rooney sorpreso a urinare in strada a Londra: ora rischia una multa di 1200 euro Wayne Rooney è stato sorpreso a urinare in pubblico a Londra: l'ex capitano dell'Inghilterra e attaccante del Manchester United ora rischia una multa di 1200 euro.

A cura di Vito Lamorte

Wayne Rooney è stato sorpreso a urinare in pubblico a Londra: l'ex capitano dell'Inghilterra e del Manchester United è stato beccato appoggiato ad un muro nella capitale inglese mentre faceva i suoi bisogni e ora rischia una multa di 1200 euro.

Non è la prima volta che Rooney si imbatte in una situazione del genere ma l'ex allenatore del Plymouth Argyle non ha battuto ciglio neanche dopo aver capito di essere stato ripreso in questa circostanza ‘intima'. Non è chiara la piega che potrà prendere questa storia ma da qualche ora questo episodio è diventato virale in Inghilterra.

Rooney sorpreso a urinare in strada: ora rischia una multa

Rooney è uscito con gli amici e stava trascorrendo la sua serata al locale The Nest a Marylebone. Il gruppo successivamente si è spostato al Novikov di Mayfair per chiudere in bellezza l'uscita. La polizia metropolitana, secondo quanto riporta il MailOnline, ha comunicato che non sono state segnalate denunce in merito al comportamento del calciatore.

Non è la prima volta che l'ex calciatore inglese si imbatte in una situazione del genere: nel 2013 è stato fotografato mentre urinava contro un bidone della spazzatura in Dalton St. a Manchester. All'epoca aveva 24 anni e nessun testimone si fece avanti per denunciare uno dei calciatori più importanti d'Inghilterra.

Nel Regno Unito urinare in pubblico può essere considerato un reato, che può comportare multe o addirittura azioni penali, a seconda delle circostanze e dei regolamenti comunali. Secondo la pagina X, il consiglio comunale di Westminster, l'ente locale di governo in cui Rooney è stato ripreso dalle telecamere, emette multe di 1.000 sterline per chi urina in pubblico.

Non è chiaro come si evolverà la vicenda ma da qualche ora questo episodio è diventato virale in Inghilterra e il comportamento di Wayne Rooney è diventato argomento di dibattito.