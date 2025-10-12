Atterraggio d’emergenza per la Nigeria: durante il volo si è rotto il parabrezza dell’aereo

La nazionale della Nigeria è stata costretta a un atterraggio d’emergenza a causa della rottura del parabrezza dell’aereo. I piloti sono riusciti ad atterrare senza problemi in Angola.

Immagine tratta da cable.ng.

Hanno vissuto momenti di grande tensione i calciatori e lo staff tecnico della Nigeria, che sono stati costretti a un atterraggio d'emergenza a causa di un problema sull'aereo mentre si trovavano in Angola. Il volo delle SuperEagles diretto verso casa era atterrato a Luanda in Angola per un rifornimento di routine quando dopo un successivo decollo è esploso un parabrezza.

"Il pilota ha svolto un ottimo lavoro"

Momenti di grande tensione per la nazionale della Nigeria che a causa di una crepa sul parabrezza dell'aereo è stata costretta a un atterraggio d'emergenza. La squadra stava rientrando dal Sudafrica verso la patria. A bordo c'erano anche Victor Osimhen e Ademola Lookman. Tutto tranquilla in partenza, la sosta era prevista a Luanda, in Angola, sosta per imbarcare carburante. Una volta ripartito l'aereo ha avuto però seri problemi.

I piloti hanno immediatamente costatato che il parabrezza era scoppiato, rapido il ritorno a Luanda per l'atterraggio d'emergenza, avvenuto tecnicamente al buio visto che non c'era grande visibilità con il vetro puntellato. Il ‘Sun' ha riportato le parole di un addetto della federcalcio nigeriana: "Il pilota ha svolto un ottimo lavoro nel riportare in sicurezza l'aereo a Luanda". I calciatori hanno poi lasciato quell'aereo e a bordo di un altro sono ripartiti alla volta della Nigeria.

La Nigeria rischia di non disputare i Mondiali 2026

Non il modo migliore per preparare una partita fondamentale per le SuperEagles che hanno bisogno di una combinazione di risultati molto favorevole per qualificarsi per i Mondiali. La Nigeria è terza con 14 punti, davanti ha il Sudafrica, con 15, e il Benin, con 17. Nigeria-Benin sarà decisiva, in caso di successo i verdi possono scavalcare il Benin, grazie alla differenza reti, ma se il Sudafrica vincerà renderà tutto vano, perché con il secondo posto (con eventuali 17 punti) non ci sarà nemmeno la possibilità del playoff.