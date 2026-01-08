Calcio
Atletico Madrid-Real Madrid in Supercoppa, dove vederla oggi in TV e streaming gratis: orario e formazioni

L’Atletico Madrid sfida il Real Madrid nella seconda semifinale della Supercoppa di Spagna: dove vedere gratuitamente la partita e le scelte degli allenatori.
A cura di Ada Cotugno
Sarà un derby di Madrid atipico, lontano dalle luci della città e con in palio il primo trofeo della stagione spagnola: Atletico Madrid e Real Madrid si affrontano a Jeddah, al King Abdullah Sports City, per la seconda semifinale della Supercoppa Spagnola. partita in programma oggi, giovedì 8 gennaio, alle ore 20:00. In Italia la partita si potrà seguire soltanto in streaming, attraverso il canale YouTube di Cronache di Spogliatoio che detiene i diritti di tutta la competizione.

Anche la Liga ha adottato lo stesso format della Serie A per la Supercoppa alla quale partecipano quattro squadre, per un totale di tre partite con due semifinali e una finale che assegna il titolo. Lo spettacolo si infiamma con il derby di Madrid che sarà equilibrato, dato che le squadre sulla carta sono reduci da due percorsi simili e gli infortuni di alcuni big potrebbero giocare un ruolo chiave per il risultato finale. Per Xabi Alonso sarà una gara importantissima: con sole due partite potrebbe portare a casa il primo titolo con i Blancos, mettendo fine a tutte le discussioni sul suo conto nate in questa stagione non positiva.

  • Partita: Atletico Madrid-Real Madrid
  • Dove: King Abdullah Sport City, Jeddah
  • Quando: mercoledì 7 gennaio 2026
  • Orario: 20:00
  • Diretta TV: Cronache di Spogliatoio
  • Diretta Streaming: Cronache di Spogliatoio
  • Competizione: Supercoppa di Spagna, semifinale

Atletico Madrid-Real Madrid, dove vederla in TV: è in chiaro

Anche la seconda semifinale della Supercoppa di Spagna sarà visibile gratuitamente in Italia. Tutto il torneo è trasmesso in esclusiva sul canale Youtube di Cronache di Spogliatoio che detiene i diritti per le prossime tre stagioni. Basterà aprire l'app dalla smart tv per connettersi e seguire l'evento senza bisogno di sottoscrivere alcun abbonamento.

Dove vedere Atletico Madrid-Real Madrid in diretta streaming: l'orario

Il derby di Madrid fra Atletico e Real si giocherà in Arabia Saudita, alle ore 20:00 italiane. La partita si potrà seguire anche in diretta streaming, sempre in chiaro e senza la necessità di fare nessuna sottoscrizione. Il canale Youtube di Cronache di spogliatoio la trasmetterà in diretta e basterà aprire l'app da smartphone, tablet oppure accedere al sito web della piattaforma.

Atletico Madrid-Real Madrid, le probabili formazioni della Supercoppa di Spagna

Simeone non cambierà la sua squadra delle grandi occasioni e potrebbe mandare in campo un 4-4-2 con Sorloth e Julian Alvarez a completare l'attacco. Il Real invece dovrà gestire le assenze di Militao ma soprattutto di Mbappé, il grande escluso di questa Supercoppa.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Hancko, Le Normand, Pubill, Llorente; Baena, Gallagher, Koke, Simeone; Sörloth, Julián Álvarez. Allenatore: Diego Simeone.

Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Carreras, Asencio, Rüdiger, Valverde; Tchouaméni, Camavinga; Vinícius, Bellingham, Rodrygo; Gonzalo García. Allenatore: Xabi Alonso.

Atletico Madrid
Calcio
Real Madrid
Calcio
