Polemiche a non finire sull'asse Atletico-Real in seguito al derby di Madrid. Dopo l'1-1 maturato grazie alle reti di Luis Suarez e Karim Benzema, a far discutere è stato l'operato dell'arbitro Hernandez Hernandez. Proteste a non finire delle merengues per un rigore non concesso per un tocco di mano in area di Felipe. Se Butragueno ha criticato apertamente l'operato del direttore di gara, i Colchoneros hanno risposto per le rime con un post al vetriolo sui social.

Nel finale del primo tempo di Atletico-Real tocco di mano in area da parte di Felipe. Proteste veementi da parte dei giocatori ospiti, con l'arbitro Hernandez Hernandez che su segnalazione della sala Var ha deciso di rivedere l'episodio sul monitor a bordo campo. Dopo l'on-field review nessun passo indietro da parte del fischietto spagnolo che ha confermato la sua decisione tra le proteste della panchina merengues.

Botta e risposta tra i giocatori delle due squadre già negli spogliatoi, sia all'intervallo che nel post partita. Luis Suarez, secondo quanto riportato dai tabloid spagnoli, avrebbe detto all'avversario Lucas Vazquez che il Real non può protestare dopo i tanti episodi arbitrali a favore del passato. Il direttore delle relazioni istituzionali del Real Madrid, ed ex bomber e leggenda del calcio spagnolo, Emilio Butragueno ha poi dichiarato dopo il match: "È rigore. È stato decisivo. Il processo è stato corretto, il Var ti ha chiesto di andare a rivederlo, ma l'arbitro ha deciso che non era rigore. Ancora una volta non abbiamo avuto fortuna con Hernández Hernández".

Parole che hanno poi spinto l'Atletico a replicare sui social, con un tweet destinato a far discutere: "Criticano anche le decisioni giuste. Alcuni sono abituati ad avere sempre il vento a loro favore". E i tifosi delle due squadre si sono poi scatenati prendendo le parti dell'una e dell'altra squadra. E ora la lotta per il titolo della Liga è ancor più incandescente.