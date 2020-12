Uno dei match clou della 13esima giornata è quello tra Atalanta e Roma. L'incontro tra i bergamaschi e i giallorossi si gioca domenica 20 dicembre 2020 al Gewiss Stadium di Bergamo, con calcio d'inizio fissato per le ore 18.00. Si tratta di una partita che promette spettacolo sia dal punto vista tattico che tecnico sia per la portata dei calciatori in campo che per l'abilità di due tecnici preparati come Gian Piero Gasperini e Paulo Fonseca.

Nel turno infrasettimanale la Dea ha pareggiato con la Juventus allo Stadium, dove ha giocato una buonissima partita; ma a tenere banco è ancora il caso Gasp-Papu Gomez. I capitolini hanno ospitato il Torino all'Olimpico giovedì sera continuando la loro serie positiva interrotta solo nella debacle di Napoli. Gara di alta classifica e con tanti attesi protagonisti: da Dzeko a Zapata, da Muriel a Pedro.

Atalanta-Roma, dove vederla in TV

Atalanta-Roma si gioca domenica 20 dicembre 2020 al Gewiss Stadium di Bergamo con calcio d'inizio fissato per le ore 18.00. L’incontro verrà trasmesso in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Serie A (numero 202) e Sky Sport HD (canale 251). Nel pre e nel post-partita ci saranno approfondimenti e interviste con i protagonisti nello studio di Sky Calcio Show.

La diretta streaming di Atalanta-Roma

La partita potrà essere seguita anche in diretta streaming con l'app di Sky-Go, sia su dispositivi abituali fissi (pc) oppure mobili (smartphone, notebook e tablet): scaricando la app di Sky si potranno vedere tutti i contenuti che riguardano il match anche grazie al collegamento con il pre-partita dalle ore 17:00. Si può vedere la partita di Bergamo anche collegandosi a Now Tv, servizio di streaming live e on-demand della piattaforma tv satellitare, previo pagamento del ticket previsto anche per il singolo evento.