Atalanta-Juventus, dove vedere l’amichevole in TV e streaming: orario e formazioni della partita

Atalanta e Juventus si sfidano per il Trofeo Achille e Cesare Bortolotti: dove vedere la partita e le ultime notizie sulle scelte dei due allenatori.

Sono le prove generali per l'inizio della Serie A, ormai alle porte, fra due squadre che lotteranno per conquistare un posto nella prossima Champions League: l'Atalanta ospita la Juventus nell'ultima amichevole di questa lunga estate, uno scontro fra giganti nel Trofeo Bortolotti. Sfida in programma alle ore 20:45 e trasmessa in tv e streaming su DAZN.

Sarà l'ultima occasione per testare le squadre prima del campionato che comincerà fra otto giorni. Juric esordirà sulla panchina della Dea in casa contro il neopromosso Pisa, mentre i bianconeri se la vedranno all'Allianz Stadium con il Parma per cercare di cominciare bene questa stagione.

Partita: Atalanta-Juventus

Atalanta-Juventus Quando: sabato 16 agosto 2025

sabato 16 agosto 2025 Orario: 20:45

20:45 Dove: Stadio di Bergamo

Stadio di Bergamo Diretta TV: DAZN

DAZN Diretta streaming: DAZN

DAZN Competizione: Trofeo Bortolotti

Dove vedere Atalanta-Juventus in diretta tv e in streaming

Atalanta e Juve si sfidano per il Trofeo Achille e Cesare Bortolotti, l'ultima occasione per sistemare tutti i dettagli in vista dell'esordio in campionato fra otto giorni. La partita comincerà alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta Tv su DAZN: basterà accedere all'app tramite la smart tv e selezionare poi l'evento desiderato nella schermata. Stesso discorso per la diretta streaming che sarà disponibile sempre su DAZN su smartphone, tablet e pc collegandosi al sito ufficiale e accedendo con le proprie credenziali.

Le probabili formazioni di Atalanta-Juventus

Prove di titolarità per Juric che si prepara all'esordio sulla nuova panchina. Senza Lookman, ancora in bilico per la questione mercato, in attacco ci sarà Scamacca come unica punta, sostenuto da De Ketelaere e Sulemana.

Dall'altra parte Tudor cambierà poco rispetto alle ultime amichevoli: si affida sempre a David in attacco, con Vlahovic rilegato in panchina, mentre sugli esterni Joao Mario avrà ancora una chance da titolare.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, K. Sulemana; Scamacca. Allenatore: Juric.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Joao Mario, Locatelli, Thuram; Conceiçao, Yildiz; David. Allenatore: Tudor.