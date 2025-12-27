Atalanta-Inter sarà in chiaro su DAZN ma non per tutti: come vederla gratis in diretta TV

Domenica 28 dicembre dalle 20:45 si gioca Atalanta-Inter e la si potrà vedere in diretta TV e streaming su DAZN anche per i non abbonati. In 2 milioni potranno seguire il match, gratuitamente e senza pagamenti aggiunti: ecco come fare.

Atalanta-Inter si gioca domenica 28 dicembre 2025 ed è una gara valida per la 17a giornata di Serie A che si disputa a Bergamo dalle 20:45 e concluderà l'anno per il massimo campionato di calcio. Per l'occasione, sarà visibile anche in chiaro, su DAZN che ne detiene i diritti ma che permetterà a 2 milioni di non abbonati di godersi la partita senza costi aggiuntivi.

Il motivo per cui domenica sera si potrà vedere la sfida tra Atalanta e Inter senza pagare, è perché la gara rientra in un'iniziativa speciale di DAZN, che ha i diritti per trasmettere la Serie A, facendo parte del cosiddetto pacchetto "Try and Buy". Un'opzione che permette a DAZN di selezionare fino a 5 partite per stagione e renderle accessibili a tutti, senza costi, e Atalanta-Inter è stata scelta perché è un big match, "regalato" da DAZN anche a chi non è abbonato. In questa stagione, è la terza partita che DAZN ha deciso di mostrare in questo modo. Le precedenti sono state Milan-Roma e Fiorentina-Juventus. Per le altre, ne rimangono due da annunciare sulle cinque totali previste, ma al momento non si sa ancora quali saranno: DAZN le rivela a cammino in corso, di solito qualche giorno prima.

Per lo streaming, basta andare sul sito di DAZN o scaricare la app sul telefono o tablet e creare un account gratuito inserendo solo email e password per accedere il 28 dicembre alle 20:45, e selezionare la partita in diretta, come se fosse attivo un classico abbonamento annuale. Tuttavia questa possibilità è limitata a un certo numero di utenti, per la precisione, 2 milioni di italiani.

Per la diretta TV, si deve possedere una moderna smart TV che su può collegare a internet: si scarica l'app DAZN direttamente dal menu della TV, creando nel modo precedente l'account gratuito e guardarla sul grande schermo comodamente dal divano. Se la tua TV non è smart, potresti collegare un computer o un telefono alla TV con un cavo semplice, o usare un dispositivo come una chiavetta per lo streaming. Tutto completamente gratuito e senza l'obbligo di sottoscrivere eventuali successivi abbonamenti a DAZN.