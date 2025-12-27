Serie A
video suggerito
video suggerito

Atalanta-Inter sarà in chiaro su DAZN ma non per tutti: come vederla gratis in diretta TV

Domenica 28 dicembre dalle 20:45 si gioca Atalanta-Inter e la si potrà vedere in diretta TV e streaming su DAZN anche per i non abbonati. In 2 milioni potranno seguire il match, gratuitamente e senza pagamenti aggiunti: ecco come fare.
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Alessio Pediglieri
0 CONDIVISIONI
Immagine

Atalanta-Inter si gioca domenica 28 dicembre 2025 ed è una gara valida per la 17a giornata di Serie A che si disputa a Bergamo dalle 20:45 e concluderà l'anno per il massimo campionato di calcio. Per l'occasione, sarà visibile anche in chiaro, su DAZN che ne detiene i diritti ma che permetterà a 2 milioni di non abbonati di godersi la partita senza costi aggiuntivi.

Il motivo per cui domenica sera si potrà vedere la sfida tra Atalanta e Inter senza pagare, è perché la gara rientra in un'iniziativa speciale di DAZN, che ha i diritti per trasmettere la Serie A, facendo parte del cosiddetto pacchetto "Try and Buy". Un'opzione che permette a DAZN di selezionare fino a 5 partite per stagione e renderle accessibili a tutti, senza costi, e Atalanta-Inter è stata scelta perché è un big match, "regalato" da DAZN anche a chi non è abbonato. In questa stagione, è la terza partita che DAZN ha deciso di mostrare in questo modo. Le precedenti sono state Milan-Roma e Fiorentina-Juventus. Per le altre, ne rimangono due da annunciare sulle cinque totali previste, ma al momento non si sa ancora quali saranno: DAZN le rivela a cammino in corso, di solito qualche giorno prima.

Immagine

Per lo streaming, basta andare sul sito di DAZN o scaricare la app sul telefono o tablet e creare un account gratuito inserendo solo email e password per accedere il 28 dicembre alle 20:45,  e selezionare la partita in diretta, come se fosse attivo un classico abbonamento annuale. Tuttavia questa possibilità è limitata a un certo numero di utenti, per la precisione, 2 milioni di italiani.

Leggi anche
Juventus-Roma, dove vederla in TV e streaming su Sky o DAZN: orario e formazioni ufficiali

Per la diretta TV, si deve possedere una moderna smart TV che su può collegare a internet: si scarica l'app DAZN direttamente dal menu della TV, creando nel modo precedente l'account gratuito e guardarla sul grande schermo comodamente dal divano. Se la tua TV non è smart, potresti collegare un computer o un telefono alla TV con un cavo semplice, o usare un dispositivo come una chiavetta per lo streaming. Tutto completamente gratuito e senza l'obbligo di sottoscrivere eventuali successivi abbonamenti a DAZN.

Immagine
Immagine
Serie A
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Calcio
Notizie
Serie A
0 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Di Canio: "Tutti vedono cosa fa Leao fuori dal campo. La Roma? Un'apripista per i salmonari"
L'ex calciatore e opinionista Sky a Fanpage parla senza filtri di come gira oggi il mondo dello sport
"In Italia se tu senti i commenti ormai sono tutti forti, sono tutti bravi, vi dico quando diventano brutti"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Serie A
api url views