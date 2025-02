video suggerito

Atalanta-Club Brugge, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni L’Atalanta ospita il Club Brugge nella gara di ritorno dei play-off della Champions League 2024-2025. Fischio d’inizio alle ore 21, con diretta TV e streaming su Sky e Sky GO. Le probabili formazioni di Gasperini e Hayen. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Atalanta ospita il Club Brugge per la gara di ritorno dei play-off della Champions League 2024-2025: i bergamaschi devono rimontare i belgi dopo la sconfitta per 2-1 dell'andata per potersi qualificare agli ottavo di finale. Fischio d’inizio alle ore 21:00 al Gewiss Stadium di Bergamo con diretta TV e streaming su Sky e Sky GO.

La partita d'andata è stata condizionata, in maniera oggettiva, dal calcio di rigore assegnato al Club Brugge nei minuti di recupero finali: Hien e Nilsson si contendono un pallone in area e per un lieve contatto l'arbitro Umut Meler ha assegnato la massima punizione che ha mandato su tutte le furie Gasperini e i giocatori della Dea. Una scelta a dir poco discutibile che ha scatenato un enorme dibattito nelle ore successive e di cui si sta parlando a poche ore dal fischio d'inizio della sfida di ritorno. Nilsson ha detto che “Era netto” mentre Gasp in conferenza ha affermato: “Non conosco più le regole”.

L'Atalanta viene dalla vittoria sul Cagliari in campionato, che le permette di accorciare sulle prime due; mentre il Club Brugge ha vinto in casa del STVV.

Partita: Atalanta-Club Brugge

Orario: 21:00

Dove: Gewiss Stadium, Bergamo

Quando: martedì 18 gennaio 2025

Diretta TV: Sky

Diretta Streaming: Sky GO, NOW

Competizione: Champions League 2024-2025, play-off

Atalanta-Club Brugge, orario e dove vederla in diretta TV: la partita non è in chiaro

Dove vedere in TV Atalanta-Club Brugge? La partita di Champions non si potrà vedere in TV in chiaro, ma solo in esclusiva per gli abbonati. Diretta su Sky Sport Uno (201) e su Sky Sport 251, con possibilità anche di vedere i momenti salienti su Diretta Gol. La telecronaca sarà di Andrea Marinozzi e al commento tecnico Beppe Bergomi.

Atalanta-Club Brugge, dove vederla in diretta streaming

Atalanta-Club Brugge si potrà vedere in diretta streaming anche su Sky Go, app riservata agli abbonati Sky e disponibile su dispositivi portatili e fissi. Possibile acquistare anche il singolo tagliando dell'evento su NOW, piattaforma live on-demand. Nessuna possibilità di seguire la sfida in chiaro.

Atalanta-Club Brugge, le probabili formazioni della partita di Champions League

L'Atalanta sceglie Pasalic e De Ketelaere a supporto di Retegui. Il Club Brugge punta ancora su Jutglà unico riferimento offensivo con Talbi, Vanaken e Tzolis a supporto. Queste le scelte di Gasperini e Hayen.

ATALANTA (3-4-1-2): Rui Patricio; Posch, Hien, Djimsiti; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; De Ketelaere, Retegui. A disposizione: Carnesecchi, Rossi, Toloi, Del Lungo, Palestra, Cuadrado, Sulemana, Cassa, Samardzic, Brescianini, V. Vlahovic. Allenatore: Gasperini.

CLUB BRUGGE (4-2-3-1): Mignolet; Seys, Ordonez, Mechele, De Cuyper; Jashari, Onyedika; Talbi, Vanaken, Tzolis; Jutglà. A disposizione: Jackers, Siquet, Sabbe, Romero, Spileers, Vetlesen, Nielsen, Nilsson, Vermant. Allenatore: Hayen.