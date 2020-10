Un collettivo meraviglioso in campo e una società che lavora bene sul mercato, non solo sul fronte delle entrate ma anche delle uscite. Dal 2017 ad oggi l'Atalanta si è resa protagonista di una serie di cessioni, ben 17 ultima quella di Traoré al Manchester United che le hanno permesso di incassare la complessiva cifra record di 322 milioni di euro. Nonostante tutto la competitività della squadra di Gasperini è cresciuta notevolmente.

Atalanta, cessioni da record dal 2017 ad oggi per 322 milioni di euro

322 milioni di euro grazie alle uscite dal 2017 ad oggi, stando a quanto riportato da Transfertmarkt.it. Una cifra record per l'Atalanta che ha confermato di essere brillante non solo in campo, ma anche in sede di mercato. I colpi più costosi sono arrivati proprio in questa sessione di trattative ormai chiusa con il trasferimento di Amad Traoré al Manchester United per 40 milioni e quello di Dejan Kulusevski alla Juventus per 35 milioni (più 9 di bonus). Sul podio anche l'operazione Franck Kessié, passato dalla società nerazzurra al Milan per 32 milioni di euro.

Tutti i colpi di mercato in uscita dall'Atalanta

Al tesoretto incassato dalle cessioni hanno contribuito anche l'operazione Bastoni con l'Inter (31.1 milioni), quella Cristante-Roma (26 milioni di euro) e un'altra partenza ufficializzata in questa caldissima estate di trattative ovvero quella di Castagne al Leicester per 24 milioni. A seguire anche Conti (ceduto al Milan per 24 milioni), Gagliardini (all'Inter per 22.5 milioni), Mattia Caldara (alla Juventus per 19 milioni), Gianluca Mancini (alla Roma per 15 milioni), Andrea Petagna (alla Spal per 15 milioni), Musa Barrow (al Bologna per 13 milioni), Andreas Cornelius (al Parma per 7.5 milioni), Alberto Paloschi (alla Spal per 6 milioni), Jasmin Kurtic (alla Spal per 5.3 milioni), Etrit Berisha (alla Spal per 3.5 milioni) e Marco D'Alessandro (alla Spal per 3 milioni)