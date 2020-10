Il Parma era ormai a un passo da Amad Traoré, l'attaccante di proprietà dell'Atalanta, classe 2002, di cui si parla un gran bene. Un'operazione semplice, in prestito con il giocatore anche felice di accettare la destinazione e voglioso di giocarsi le proprie carte in Serie A. Ma invece non sarà così. A un passo dal trasferimento in Emilia, l'Atalanta ha bloccato tutto poiché sul giocatore si è fiondato il Manchester United. Il club inglese ha accelerato subito i discorsi con l'Atalanta per potersi assicurare Traoré in questa finestra di mercato. Un'operazione a sorpresa anche se i Red Devils erano già stati interessati all'attaccante qualche mese fa.

Ma la curiosità è dettata soprattutto dalle cifre dell'affare. Lo United infatti ha messo sul piatto 30 milioni di euro. Una cifra considerevole per un giocatore che in prima squadra, con l'Atalanta, ha giocato soltanto 24 minuti per sole 3 presenze nella squadra di Gasperini. Probabilmente il club inglese vede un potenziale enorme per Traoré e vuole anticipare tutti pur di assicurarselo subito. Traoré però andrà al Manchester United solo da gennaio 2021 per via delle questioni relative al permesso di lavoro.

In Serie A, con la maglia dell'Atalanta, Traoré aveva totalizzato soltanto 24 minuti in campionato scendendo in campo per 3 volte. Davvero poco per essere valutato ad una cifra così elevata. Ma alla fine questa è stata la volontà del Manchester United. L'attaccante ivoriano, cresciuto proprio nel settore giovanile dell'Atalanta, con la squadra Primavera della ‘Dea' ha messo a segno 38 gol e 24 assist in quattro stagioni nel vivaio bergamasco.