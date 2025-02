video suggerito

Atalanta agli ottavi di Champions League, cosa serve per qualificarsi e possibile avversaria L'Atalanta per sperare nella qualificazione agli ottavi di finale di Champions League deve assolutamente battere il Club Brugge nel match di ritorno di questa sera al Gewiss Stadium di Bergamo. E dovrà farlo con un risultato ben preciso: ecco cosa serve ai nerazzurri per proseguire.

A cura di Alessio Pediglieri

L'Atalanta si gioca la Champions League negli ultimi 90 minuti contro il Club Brugge davanti al proprio pubblico. Una gara di ritorno ad alta densità emotiva dopo l'andata conclusasi con la sconfitta di misura in Belgio. Servirà la miglior versione della Dea di Gasperini per fare un'impresa che è alla portata di una squadra che ha mostrato grandi doti nel campionato a girone unico della prima fase. Ecco quali sono tutti i risultati che qualificheranno l'Atalanta agli ottavi di finale, in base al regolamento corrente.

In Belgio è finita malamente, con una sconfitta bruciante, che obbligherà l'Atalanta a ricercare l'unico risultato utile con cui potrà festeggiare l'approdo agli ottavi di finale. Dovrà segnare più gol dei belgi in una vittoria che dovrà dunque essere superiore al 2-1 del Brugge. In caso di parità di gol tra andata e ritorno si prosegue con i supplementari ed eventualmente con i calci di rigore.

Atalanta agli ottavi di Champions League se: cosa serve per qualificarsi

L'Atalanta deve assolutamente vincere contro il Club Brugge per approdare agli ottavi di finale. La sconfitta in terra belga di un settimana fa è una condanna per i nerazzurri ad un unico risultato, la vittoria. Per il regolamento dei playoff in vigore si sa anche con quanti gol e con che risultato lo dovrà fare. Perché non valgono più, da tempo, i gol in trasferta doppio e perché il regolamento è estremamente semplice: si qualifica chi segnerà più gol complessivi. Quindi l'Atalanta dovrà segnare almeno due gol senza incassarne uno, o vincere segnando almeno tre reti. Un pareggio la condannerebbe.

L'Atalanta si qualifica agli ottavi di finale se

Ecco i risultati che servono all'Atalanta per qualificarsi:

se vince segnando 2 gol senza subirne alcuno

se vince segnando almeno tre gol all'avversario

Contro chi gioca l'Atalanta agli ottavi di Champions League: le avversarie in tabellone

Già stabilito l'eventuale possibilità di accoppiamento agli ottavi di finale in caso di passaggio di turno contro il Bruges. Qualora dovesse concretizzarsi la rimonta e la qualificazione agli ottavi di finale l'Atalanta affronterebbe una tra Lille e Aston Villa. I francesi hanno chiuso la fase a girone unico al 7° posto con 16 punti all'attivo, gli stessi degli inglesi che però, a parità anche di differenza reti, hanno segnato meno e si sono così piazzati nell'ultima posizione utile per l'approdo diretto agli ottavi.