Assurdo Denayer, il nazionale belga passeggia con una tigre al guinzaglio: nessuno gli dice nulla Il 27enne difensore belga Jason Denayer ha pubblicato un video su Instagram in cui porta a passeggio una tigre tenendola con una catena: una scena resa ancora più assurda dal fatto che dietro di lui si vedono alcune persone che chiacchierano amabilmente.

A cura di Paolo Fiorenza

Passeggiare amabilmente con una tigre al guinzaglio, come se fosse un cane: una vera assurdità che nessuno si sognerebbe mai di fare per non mettere a repentaglio gli altri, ma anche per la propria stessa incolumità. Eppure è esattamente quello che ha fatto Jason Denayer qualche ora fa, postando la vicenda tutto contento sul proprio profilo Instagram.

Parliamo di un giocatore di alto livello, nazionale belga (ha giocato le ultime due partite con i Diavoli Rossi a marzo dell'anno scorso), che ha in bacheca un campionato scozzese vinto col Celtic nel 2015 e uno turco col Galatasaray nel 2018. Da allora il 27enne difensore ha poi giocato quattro anni in Francia nel Lione e l'estate scorsa ha deciso di andarsi a prendere un bello stipendio negli Emirati Arabi, firmando per l'Al-Ahli Dubai, attuale capolista del campionato emiratino.

James Denayer con la maglia del Manchester City: non ha mai esordito in prima squadra

Ed è proprio a Dubai che Denayer ha registrato il video in cui si mostra portare a passeggio la sua tigre tenendola con una catena, una scena resa ancora più surreale dal fatto che dietro di lui si vedono alcune persone che chiacchierano amabilmente, apparentemente reputando normale la vicenda. Non è dato sapere se dove vive il belga sia consentito andare a spasso con una tigre, ma il contesto in cui è proposto il filmato e il pavoneggiarsi del giocatore lasciano davvero perplessi.

"Camminando col mio gatto", scrive Denayer a corredo del video, lasciando intendere che il feroce felino sia un suo animale da compagnia. Tuttavia il giocatore ex City ha limitato i commenti su Instagram ai suoi soli follower, per evitare di ricevere critiche – se non insulti peggiori – da animalisti infuriati per il trattamento riservato alla tigre, che tutto è tranne che un animale domestico. Ed infatti i commenti sono tutti di chi esalta il belga: "Il re leone con la sua tigre", "Sei il migliore" e simili.