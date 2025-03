video suggerito

Assane Diao del Como convocato a sorpresa dal Senegal, la Spagna insorge: "Scorretti, mancano i documenti" Assane Diao, 19enne stellina del Como di Cesc Fabregas, è al centro di un vero e proprio "caso" tra la federazione spagnola e quella senegalese. Ha già esordito con l'Under18 iberica e ha vinto con le giovani Furie Rosse l'Europeo Under19. Ma il Ct Thiaw lo ha convocato nella selezione senegalese in vista delle due partite di qualificazioni mondiali: "Stanno tentando di costringerlo"

A cura di Alessio Pediglieri

La stella del Como di Fabregas, Assane Diao è diventato un vero e proprio caso internazionale. Purtroppo per il 19enne non per quanto di buono sta dimostrando in Serie A, esaltando le platee insieme a Nico Paz con i colori lariani, ma per una disputa arrivata a livelli inaspettati tra due Nazionali che se lo contendono: il Senegal e la Spagna. Con i primi che lo hanno convocato per le prossime partite valide per le qualificazioni ai Mondiali, mentre Diao ha già esordino nell'Under 18 spagnola e ha vinto l'Europeo con l'Under 19. La Federcalcio iberica ha dato così in escandescenze: "Si tratta di una scorrettezza per costringere il ragazzo a giocare per loro quando non ha ancora deciso. E mancano i documenti necessari per convocarlo".

Perché Assane Diao è conteso tra Spagna e Senegal

L'attaccante 19enne è uno dei grandi nomi del calcio internazionale nel 2025 grazie alle sue straordinarie prestazioni nel Como di Cesc Fábregas, da quando è arrivato a rimpolpare l'attacco lo scorso gennaio. Diao ha suscitato un crescente interesse da parte della RFEF, la Federcalcio iberica, che ha intenzione di convocarlo presto nella squadra maggiore, dopo averlo già fatto esordire tra le fila dell'Under 18. Ma il Paese natale di Assane Diao è il Senegal e la nazionale africana ha senza alcun preavviso preso una decisione ferma, inserendo tra i propri convocati Diao per le sue prossime due partite internazionali di qualificazione ai Mondiali.

La convocazione a sorpresa di Diao nel Senegal: ma mancano i documenti

Mentre il dibattito è ancora acceso, la nazionale africana ha così deciso di forzare la situazione ma la RFEF sospetta che la convocazione nella nazionale maggiore del Senegal non sia legittima, poiché nessun membro della federazione ha ricevuto alcun documento ufficiale in cui Diao confermi la scelta di lasciare la nazionale spagnola, una sorta di vere e proprie dimissioni, necessarie per giocare in un'altra selezione. Inoltre, la chiamata del CT Pape Thiaw appare semplicemente come una manovra per cercare di costringere il giocatore ancora indeciso su cosa fare del suo futuro. Al momento Luis de la Fuente non ha convocato Assane Diao nella nazionale maggiore, ma il giocatore era in ottica di essere convocato dall'Under 21 per l'imminente sosta. Tuttavia, la RFEF ha chiarito che non tratterrà il giocatore e che, qualora Assane Diao dovesse optare per il Senegal, non ostacolerà le sue dimissioni dalla federazione spagnola.

Diao nel Senegal, il CT Thiaw: "Ha sangue africano, ci ho parlato. Ho fiducia"

Assane Diao ha già rappresentato la nazionale spagnola fin dalla selezione Under-18 e lo scorso luglio ha addirittura vinto il campionato europeo Under 19 con le giovani Furie Rosse. All'interno della RFEF circolavano sospetti sul fatto che Diao avesse dato il via libera a giocare per il Senegal e non per la Spagna visto che a metà febbraio, Assane ha incontrato l'allenatore della nazionale senegalese Pape Thiaw. L'allenatore ha cercato di convincerlo a giocare per il Senegal, confermando il contatto in conferenza stampa: "È vero che sono andato in Spagna e ho parlato con Assane, che mi ha sempre confermato che la sua scelta sarà fatta con il cuore. Ha sempre sognato di rappresentare il Senegal. Credo che nelle sue vene scorra sangue senegalese e ho fiducia. Quando ho parlato con lui, era entusiasta". Da qui la convocazione. Al momento, senza alcun senso.