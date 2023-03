Assalto degli ultrà della Real Sociedad a quelli della Roma: scontri in Spagna, un ferito Dopo gli scontri tra i tifosi a Napoli, anche in Real Sociedad-Roma di Europa League ci sono stati degli scontri nella città basca. Le due tifoserie sono entrate in rotta di collisione.

A cura di Marco Beltrami

Le immagini di quanto accaduto a Napoli in occasione della sfida di Champions contro l'Eintracht sono ancora negli occhi di tutti. Purtroppo quelle scene non sono rimaste isolate, a giudicare dai fatti di oggi prima della sfida di Europa League tra Real Sociedad e Roma valida per il ritorno degli ottavi di finale.

La vigilia della sfida sembrava improntata al massimo Fair Play con i bellissimi video dei due club, e i bei messaggi di accoglienza per i tifosi ospiti. E invece così non è stato a San Sebastian, dove sono stati registrati dei violenti disordini con protagoniste le due tifoserie, e con le forze dell'ordine costrette agli straordinari.

A quanto pare tutto è accaduto quando un gruppo di ultrà della formazione spagnola ha preso di mira un pullman su cui viaggiavano i sostenitori della Roma. Un assalto vero e proprio, con i sostenitori di casa che con il volto coperto hanno cercato di distruggere il mezzo, concentrandosi soprattutto sui vetri. Tutto aiutandosi con oggetti come sedie, bottiglie, e tutto quello che trovavano sulla propria strada. Le scene sono state immortalate in alcuni video che hanno poi fatto capolino sul web.

I tifosi giallorossi dal canto loro non sono rimasti a guardare e ad un certo punto sono usciti dai bus, cercando la vendetta e lo scontro fisico. Gli agenti di polizia sono subito intervenuti per cercare di sedare gli animi, impresa riuscita solo dopo diversi minuti. La stampa iberica parla di un sostenitore della Roma lievemente ferito alla testa, mentre sarebbero diversi gli ultrà sottoposti a fermo, due di questi della Roma. Quanto accaduto in terra basca, dopo Napoli, comporterà sicuramente un'ulteriore riflessione sul tema della sicurezza in occasione dei match delle massima competizioni internazionali. C'è ancora tanto lavoro da fare e i provvedimenti dovranno essere esemplari.