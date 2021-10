Asprilla ha segnato il gol dell’anno: in piena notte la rovesciata che fa il giro del mondo Nella partita tra i Portland Timbers e i San José Earthquakes dell’MLS ha realizzato un gol favoloso Dairon Asprilla. Il colombiano, figlio di Faustino calciatore del Parma degli anni ’90, ha sfruttato un errore del portiere ed è stato autore di una rovesciata formidabile. E non è la prima volta che Asprilla fa gol in rovesciata.

A cura di Alessio Morra

La scorsa notte in un match del campionato di Major League Soccer tra Portland Timbers e San José Earthquakes è stato realizzato uno dei gol più belli del 2021, ma non solo tra quelli del campionato americano. La rovesciata formidabile l'ha realizzata Diaron Asprilla, il figlio del mitico Faustino, attaccante colombiano che giocò con il Parma negli anni '90 con cui vinse cinque trofei.

Il fantastico gol di Dairon Asprilla

I Portland Timbers erano già in vantaggio 1-0 quando con una ripartenza innescano il colombiano, il portiere degli Earthquakes Marcinkowski esce, cerca di intervenire, lo fa in modo goffo, tocca il pallone, ma non lo blocca, la sfera finisce verso Asprilla che in un secondo ragiona, riflette su cosa può fare e capisce subito che può segnare un gol memorabile, si gira, alza il pallone con il destro e poi colpisce, la rovesciata che arriva è bellissima, strappa applausi Dairon che fa impazzire anche il telecronista che in diretta TV urla e dice: "Spettacolare", poi Asprilla va a festeggiare con i suoi tifosi, che gli dedicano un'ovazione e sventolano bandiere per quasi un minuto. Una prodezza che potrebbe essere tranquillamente candidata per il Puskas Awards, una rovesciata questa di Asprilla che somiglia molto a quella di Ibrahimovic, che in uno Svezia-Inghilterra realizzò una delle reti più belle della sua carriera.

Asprilla fa il bis in rovesciata

Non è un bomber vero come il papà ma anche Dairon Asprilla è un buon giocatore e che ha avuto fin qui un'ottima carriera. Classe 1992, nacque quando papà Tino stava per essere tesserato dal Parma, Dairon ha giocato in patria anche con i Milionarios, ma è tesserato dai Portland dal 2015, con cui ha vinto una MLS Cup. Il figlio di Tino Asprilla è uno specialista dei gol in rovesciata, perché già due anni fa ne realizzò uno in questo modo giocando con la squadra ‘B' dei Portland contro la squadra di Las Vegas.