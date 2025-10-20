Arturo Vidal irride l’Argentina: il video con cui celebra la sconfitta col Marocco ai Mondiali U20

Arturo Vidal non ha perso occasione per rinnovare la propria antipatia per l’Argentina. In occasione della sconfitta nella finale ai Mondiali Under20 contro il Marocco, il centrocampista cileno ha pubblicato un video più che provocatorio.

La finale del Mondiale Under 20 che si è disputata nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 ottobre, tra Argentina e Marocco ha visto la formazione nordafricana imporsi con un imperioso 2-0, in una partita intensissima in campo, e che ha generato reazioni inaspettate fuori. Mentre la squadra di Diego Placente cercava di ribaltare il doppio svantaggio, un post sui social media da parte di Arturo Vidal ha mostrato evidente euforia, rimbombata a suon di scherno, contro la debacle degli eterni rivali argentini che così non hanno potuto festeggiare il titolo iridato di categoria che si disputava proprio in Cile.

Il post di Vidal sui social: emoji con cuoricini e applausi davanti alla sconfitta argentina

La stella cilena, da sempre nota per il suo stile provocatorio in campo come fuori, ha utilizzato il proprio account Instagram per esprimere apertamente il suo sostegno alla squadra marocchina, in un gesto che molti hanno interpretato come un'ulteriore dimostrazione di un evidente sarcasmo nei confronti dell'Albiceleste, anche se in campo c'erano solamente dei ragazzi Under 20. Durante la partita, Vidal ha infatti condiviso un video in cui inquadra la TV nel momento esatto in cui i giocatori marocchini festeggiavano il secondo gol. Il tutto accompagnato con la parola "Marocco", un'emoji della bandiera marocchina, un'espressione innamorata e quattro emoji di manine che applaudono per l'esultanza di Zabiri.

Con questo post, il cileno ha aggiunto un nuovo capitolo a una lunga lista di episodi in cui ha spesso manifestato la sua posizione sulla squadra argentina. Il 38enne ha espresso chiaramente non tanto la sua simpatia per la nazionale africana quanto esternata la propria soddisfazione di vedere l'Argentina sconfitta con il Cile che ospitava il Mondiale U20, a tal punto che la storia è stata ripresa subito, diventando rapidamente virale, generando un vortice di reazioni contrapposte tra gli appassionati di calcio.

Vidal e l'Argentina, antipatia che dura da sempre tra battute e meme social

La rivalità tra il centrocampista cileno e l'Albiceleste risale alle finali di Copa América del 2015 e del 2016 , in cui il Cile vinse proprio contro l'Argentina. Un profondo odio, condiviso visto che a loro volta, i tifosi argentini hanno risposto in diverse occasioni e attualmente uno dei meme più popolari tra i tifosi dell'Albiceleste è stato un post di Vidal con una foto dei suoi figli addormentati, che recitava: "Riposatevi, figli miei. Papà deve lavorare e portare il Cile ai Mondiali" riferendosi alle mancate qualificazioni per Russia 2018. Un post che Vidal aveva postato per poi toglierlo dal web una volta fallita la missione.