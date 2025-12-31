Calcio
Arteta sotto accusa: l’allenatore dell’Arsenal beccato in un video contro l’Aston Villa, lo fa sempre

Un video mostra Mikel Arteta durante il big match di Premier League tra Arsenal e Aston Villa mettere in atto un comportamento vietato dal regolamento, senza peraltro essere ripreso dall’arbitro. Il tecnico spagnolo lo fa spesso e nessuno gli dice niente.
A cura di Paolo Fiorenza
"Ma come è permesso?", si chiede chi ha pubblicato su X il video che mostra Mikel Arteta non solo uscire dalla propria area tecnica durante Arsenal-Aston Villa, big match di Premier League vinto dai Gunners 4-1, ma anche farlo in un momento ben preciso, quasi andando a fare pressing sulla linea laterale proprio mentre sta per passare di lì Jadon Sancho. Che probabilmente è condizionato da quella presenza incombente e invece di provare la fuga all'esterno, si ferma per rientrare e passare poi all'indietro il pallone. Arteta intanto è primo in classifica e se ne cura il giusto, ma le accuse di antisportività nei suoi confronti si sprecano, facendo notare che questo comportamento non è un caso isolato, ma ci sono dei precedenti.

Martedì sera un Emirates Stadium gremito ha ospitato la sfida tra l'Arsenal, che quest'anno sembra fare sul serio per interrompere un digiuno di oltre due decenni, e il sorprendente Aston Villa di Unai Emery. I padroni di casa hanno vinto 4-1 e allungato a +5 sul Manchester City impegnato a Capodanno in casa del Sunderland e a +6 sugli stessi Villans. Un match in cui non sono mancati momenti tesi, come la mancata stretta di mano dopo il fischio finale tra Arteta ed Emery e la rabbiosa reazione del Dibu Martinez di fronte agli scherni dei tifosi londinesi nel tunnel verso gli spogliatoi.

Cosa ha fatto Arteta durante Arsenal-Aston Villa: il ‘pressing' a bordo campo su Sancho

Nel dopo gara il clima è stato ulteriormente avvelenato dal video in cui si vede Sancho dirigersi verso la linea laterale per superare Hincapie, salvo trovarsi a un passo Arteta fuori dall'area tecnica riservata agli allenatori (e da cui non possono uscire, con rischio di sanzioni da parte dell'arbitro). I critici del 43enne spagnolo ritengono che il suo comportamento abbia in qualche modo messo pressione a Sancho, facendo sì che si fermasse e decidesse di rientrare verso l'interno del campo, restando poi intrappolato e passando indietro la palla.

Gabriel Jesus torna a segnare dopo un anno con l'Arsenal e ripropone un'esultanza iconica di Kakà

La casistica relativa allo sconfinamento di Arteta fuori dalla sua area di competenza a bordo campo è peraltro nutrita di parecchi episodi, come mostrano altri video relativi a match del passato (qui sotto un paio di circostanze simili contro il Crystal Palace e il Manchester City, protagonista De Bruyne). Tutto materiale per chi ritiene il tecnico dell'Arsenal un maestro nelle ‘arti oscure' da utilizzare per vincere le partite.


Calcio
