Emiliano Martinez sfiora la rissa con i tifosi dell’Arsenal: lo trascinano via con la forza

Emiliano Martinez è stato protagonista di un brutto episodio alla fine della partita persa dall'Aston Villa contro l'Arsenal. Il portiere argentino è uscito dal campo deluso, arrabbiato per la sconfitta pesante (4-1) ed è stato beccato dai tifosi dei Gunners: ha imboccato il tunnel che conduce nella pancia dello stadio ed è stato deriso dai sostenitori londinesi, qualcuno lo ha anche insultato. Ma sarebbe bastato molto meno per provocarne la reazione alla luce del suo stato d'animo… e quando ha reagito, i membri del suo staff hanno dovuto trascinarlo via con la forza per evitare che arrivasse a contatto con il pubblico che lo sbeffeggiava. Ha sfiorato la rissa: l'avessero lasciato fare, si sarebbe fatto giustizia da solo. Impavido, avrebbe affrontato muso a muso i sui detrattori. Ma per fortuna hanno prevalso il buon senso, la cautela e il tempismo dei collaboratori.

La rabbia di Martinez all'uscita dal campo

Un video girato col cellulare da un tifoso dell'Arsenal e condiviso sui social ha mostrato cosa è successo in quegli istanti di tensione. La sequenza mostra Martinez che accenna a un sorriso ma è visibilmente scosso, nervoso. Percorre quei pochi metri che separano il rettangolo verde dalla pancia dello stadio bersagliato dai cori di scherno dei fans che lo hanno osannato per una decina d'anni (è rimasto coi Gunners dal 2010 al 202, ndr) prima del passaggio all'Aston Villa. "Dibu" si volta, gesticola, guarda dritto negli occhi tutti quanti si burlano di lui ma non è solo. Accanto a lui c'è una persona che, quando si accorge che la situazione rischia di precipitare e il portiere sembra tornare indietro per dirigersi verso i contestatori, lo afferra per i fianchi e lo spinge dentro. È stato necessario trascinarlo via per evitare che la discussione degenerasse mentre uno dei tifosi lo prendeva in giro: "Adesso non salti più?" è stato lo sberleffo più gettonato assieme ad altri decisamente salaci.

L'ironia su Instagram, il messaggio a corredo di una foto

"Oggi ha vinto la squadra migliore, ma siamo ancora messi bene per la seconda parte di stagione", è il messaggio scritto da Martinez e condiviso su Instagram a corredo di una foto che dà un significato alternativo a quella frase. È lo scatto col quale sembra voler dire che la prima rete dell'Arsenal – quella segnata da Gabriel Jesus – è stata viziata da un fallo evidente a tutti tranne che al direttore di gara: in buona sostanza, la causa della presa imperfetta sarebbe stata colpa della gomitata ricevuta dall'avversario. Il comportamento del portiere non è l'unico ad aver fatto discutere: a fare molto rumore, infatti, è stata anche la mancata stretta di mano di Emery ad Arteta.