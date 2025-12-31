Emery non saluta Arteta e fugge negli spogliatoi: “Fa troppo freddo”. Un video svela la verità

L'Arsenal ha chiuso il 2025 con il botto rifilando 4 gol all'Aston Villa. Una prova di maturità importante per la capolista, a cui è bastato un tempo, il secondo, per chiudere la pratica e allungare momentaneamente in vetta alla Premier League. Gioia incontenibile per il manager dei Gunners, Arteta, e delusione fortissima per Emery, con i due tecnici che al termine del confronto non si sono salutati in campo. Una scena che non è passata inosservata oltremanica, dove il terzo tempo è "sacro". Cosa è successo? La spiegazione del tecnico dei Villans non è sembrata convincente, anche rivedendo i video della scena.

Emery scappa via e non si saluta con Emery dopo Arsenal-Aston Villa

Festa grande per la panchina della squadra di casa al fischio finale, con Arteta che ha subito abbracciato i suoi collaboratori. Impossibile non essere felici per una vittoria pesante contro l'attuale terza della classe. Quando lo spagnolo si è girato per recarsi, come da routine, a salutare i componenti della panchina avversaria, è sembrato quasi confuso. L'ex centrocampista, infatti, dopo aver guardato qua e là, non ha trovato Emery ed è apparso deluso.

La versione di Emery sul mancato saluto con Arteta

Emery era già negli spogliatoi e non si è fatto trovare. La sua spiegazione nel post-match è stata questa: "È semplice. Potete guardare. Dopo aver finito, la mia routine è veloce: stringo la mano e poi, con i miei allenatori, accompagno i giocatori negli spogliatoi. Stavo aspettando e, naturalmente, lui stava festeggiando con i suoi collaboratori. Ho deciso di entrare. Per me, nessun problema. Non posso aspettare per sempre, fa freddo lì fuori".

Il video che smentisce le parole di Emery

Un video, però, smentisce la versione dell'allenatore dell'Aston Villa e grande ex del match. Si può notare infatti come, immediatamente dopo il triplice fischio del direttore di gara, si rechi verso il tunnel senza fermarsi né aspettare. Solo uno sguardo verso la panchina avversaria, ma passo deciso in direzione dell’uscita. La delusione sembra avergli giocato un brutto scherzo. Pochi secondi dopo, ecco arrivare uno spaesato Arteta, deluso per la mancata stretta di mano. Nonostante tutto, il manager dei Gunners ha poi minimizzato: "Non è un problema. A volte ci troviamo in momenti come questo e a volte no, quindi per me non è un problema".