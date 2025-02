video suggerito

Arsenal eliminato, il Newcastle prende in giro Arteta e pubblica una foto del pallone: "Il colpevole" Il Newcastle elimina l'Arsenal in semifinale di Carabao Cup e prende in giro Arteta: i Magpies pubblicano la foto di un pallone sui social perché il manager dei Gunners all'andata si era lamentato della palla usata in Coppa di Lega.

A cura di Vito Lamorte

Il Newcastle elimina l'Arsenal in semifinale di Carabao Cup e prende in giro Mikel Arteta: i Magpies pubblicano la foto di un pallone sui social perché il manager dei Gunners all'andata si era lamentato della palla usata in Coppa di Lega.

"Il colpevole", la scritta che compare sul post che i bianconeri hanno condiviso poco dopo la vittoria a St.James' Park e che li ha riportati a giocarsi una semifinale di coppa dopo più di vent'anni. Doppio trionfo per 2-0 contro l'Arsenal e finale a Wembley con la vincente della seconda semifinale tra Liverpool e Tottenham.

Arsenal eliminato, il Newcastle prende in giro Arteta sui social

"Abbiamo tirato molto e molto sopra la traversa: alla fine la palla volava molto, era diversa anche per i passaggi e i controlli". Queste le parole di Mikel Arteta, manager dell' Arsenal, nella conferenza stampa dopo la gara d'andata, che ha proseguito così il suo intervento: "Ne abbiamo anche discusso tra noi, quel pallone è completamente differente da quello che si usa in Premier League. Ci si deve adattare perché quando lo tocchi vola via e anche il controllo è molto diverso".

Queste frasi non erano state digerite bene dal Newcastle e dai suoi tifosi, perché anche nel primo match avevano fatto meglio dei Gunners e quella dell'allenatore spagnolo sembrava una banale scusa per non evidenziare gli errori dei suoi.

Per questo motivo i tifosi dei Magpies hanno cantato ad Arteta che forse il problema era la palla, riferendosi proprio alle sue parole e alle difficoltà dei suoi giocatori ad adattarsi al diverso pallone della Carabao Cup.

Questa situazione, però, non deve oscurare la grande prova degli uomini di Eddie Howe: il Newcastle ha inflitto un altro 2-0 ai Gunners grazie alle reti di Murphy e Gordon, dopo quello dell'andata firmato ancora da Gordon e da Isak. Il Newcastle United porrà fine all'astinenza di trofei che dura da 55 anni? Lo sapremo il 16 marzo 2025.