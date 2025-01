video suggerito

L’Arsenal perde malamente in Carabao Cup, Arteta ha però la scusa perfetta: “La palla volava troppo” Il tecnico dell’Arsenal, Mikel Arteta ha sorpreso tutti nel post semifinale di Carabao Cup persa in casa 2-0 contro il Newcastle: ha dato la colpa al pallone utilizzato. “Differente da quello della Premier, come lo toccavi volava via. Abbiamo dominato, ma non si riusciva a centrare la porta”. Analisi in parte vera: i Gunners su 27 tentativi non hanno mai segnato ma i Magpies, con la medesima palla hanno realizzato 2 gol, tirando solo 7 volte. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

La semifinale di andata di Carabao Cup per l'Arsenal è finita nel peggiore dei modi: 2-0 secco, rimediato in casa da parte di un Newcastle che ha messo un piede nella finalissima in attesa di chiudere la pratica il prossimo 5 febbraio per il return match al St. James Park. Una sconfitta che brucia in casa Gunners e che il tecnico, Mikel Arteta ha commentato in modo a dir poco sorprendente, dando la colpa alla palla utilizzata nel match: "Differente da quelle della Premier cui siamo abituati. Volava più del solito". Una spiegazione che ai più è apparso il classico alibi, che ha scatenato non poche ironie.

Arteta sorprende tutti: il pallone usato ha decretato la sconfitta dell'Arsenal

"Abbiamo tirato molto e molto sopra la traversa: alla fine la palla volava molto, era diversa anche per i passaggi e i controlli". Parole e musica di Mikel Arteta, tecnico dell' Arsenal che davanti al proprio pubblico, nel match di andata di semifinale di EFL Cip ha compromesso la conquista della finale. Le parole sono risuonate come la più classica delle scuse nel nascondere i problemi che la squadra ha manifestato durante i 90 minuti, di fronte ad un Newcastle più cinico e concreto. "Ne abbiamo anche discusso tra noi, quel pallone è completamente differente da quello che si usa in Premier League. Ci si deve adattare perché quando lo tocchi vola via e anche il controllo è molto diverso".

Le statistiche del match: l'Arsenal con 23 tiri nessun gol, il Newcastle con 7 due reti

La riflessione di Arteta parte da un dato statistico rilevante a fine match contro il Newcastle: l'Arsenal ha tirato in porta per ben 23 volte contro le 7 avversarie, ma ben 10 conclusioni sono finite fuori dallo specchio della porta. Alla fine, nessun gol a favore e due reti contro che pesano tantissimo nella dinamica della doppia semifinale dando ai Magpies un vantaggio enorme. "Decisamente ci sono alcuni dettagli che dobbiamo migliorare, ma se si guarda a cosa hanno prodotto entrambe le squadre e al dominio della partita, ovviamente non è il risultato che riflette la storia del match. La realtà è che loro sono stati super efficienti con le occasioni che hanno avuto, e noi no e a volte siamo stati sfortunati".

Leggi anche La rivoluzione VAR passa dall'Inghilterra: in Carabao Cup gli arbitri annunciano le decisioni ai tifosi

La soluzione di Arteta per scacciare i sarcasmi: "Alzeremo ancor più le percentuali"

Ovviamente non sono mancate le ironie e il sarcasmo sui social di fronte all'analisi di Arteta che ha provato a schermare la sconfitta con una motivazione difficilmente sostenibile perché il problema che avevano i Gunners col pallone era il medesimo per il Newcastle. La sconfitta è arrivata più per i demeriti in campo dei Gunners che per cause "collaterali".

Ma alla fine, lo stesso tecnico dell'Arsenal ha corretto pian piano il tiro: "Ci vuole una certa dose di fortuna perché la palla rimbalzi dove tu desideri, ma ci vuole anche quell'intuizione e attenzione che ci sono mancati. Dobbiamo rimettere a posto alcuni dettagli e produrre ancora di più: dipende solo da noi, se attacchiamo ancora di più alla fine le probabilità di vincere saranno più alte".