Il Bernabeu si infuoca quando lo speaker legge il nome di Rice: lo fischia tutto lo stadio Il video del momento in cui viene pronunciato il nome di Rice al Bernabeu è incredibile: tutto lo stadio comincia a fischiare contro il centrocampista.

A cura di Ada Cotugno

La doppietta su punizione di Declan Rice non è ancora andata giù ai tifosi del Real Madrid che sta progettando la sua vendetta. Al Santiago Bernabeu i Blancos cercano la "remontada" dopo essere finiti sotto di 3 gol a Londra una settimana fa: una missione che non spaventa Carlo Ancelotti e i suoi giocatori che possono contare su un fattore casa incredibile. Per l'occasione il tetto dello stadio è stato chiuso e le reazioni dei tifosi risuonano in maniera paurosa.

Il primo impatto per i tifosi dell'Arsenal è stato terrificante e di sicuro anche il centrocampista avrà sentito un brivido lungo la schiena quando dagli spalti sono piovuti fischi impietosi nei suoi confronti. Alla lettura delle formazioni da parte dello speaker il suo è stato il nome che ha scatenato la reazione maggiore come era ampiamente prevedibile visto i trascorsi.

Il nome di Rice fa tremare il Bernabeu

Il video del momento in cui viene pronunciato il nome di Rice al Bernabeu è incredibile. I tifosi del Real stavano fischiando ogni singolo giocatore dell'Arsenal alla lettura delle formazioni, ma quando è stato il turno del centrocampista i decibel si sono alzati vertiginosamente: tutto lo stadio ha cominciato a fischiare creando un atmosfera incredibile che serve a incutere timore e mettere pressione agli avversari.

L'effetto è stato accentuato anche dal fatto che per l'occasione gli spagnoli hanno ottenuto dalla UEFA il permesso di giocare la partita con il tetto chiuso. L'aggiunta della quarta parete fa risuonare molto di più ogni rumore, compresi i fischi per Rice che servono anche per esorcizzare la paura dopo la doppietta su punizione segnata nella gara d'andata che ha complicato di molto la situazione del Real: i Blancos sono chiamati a una rimonta epica e il pubblico ha già fatto capire che sarà un fattore in più.