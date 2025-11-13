Arrestato Stefan Milojevic, ex MMA e figlio della stella del Maiorca: “Questa è la Champions della droga”

Un arresto che in Spagna ha suscitato non poco clamore ai danni di Stefan Milojevic considerato il più grande narcotrafficante delle Isole Baleari e da anni a capo di una banda filo neonazista. Ma soprattutto, un figlio d'arte perché il papà è Goran Milojevic, giocatore di origini serbe, che ha legato la sua carriera al Maiorca, dove ha disputato 70 partite segnando 28 gol. Le accuse per Stefan Milojevic sono pesantissime: traffico di droga, traffico di armi, corruzione e appartenenza a un'organizzazione criminale che è stata sgominata anche grazie ad una lunga serie di intercettazioni, una delle quali ha reso con estrema precisione, l'enormità del giro illecito di affari: "Questa è la Champions League della droga, oltre non possiamo spingerci".

La maxi operazione in cui è stato arrestato Stefan Milojevic: "La Champions della droga"

Nell'operazione, condotta congiuntamente tra la Polizia Nazionale e la Guardia Civil, è stata smantellata un'enorme organizzazione che avrebbe introdotto ingenti quantità di droga in Spagna e in Europa: oltre a Milojevic sono state arrestate altre 12 persone, sequestrati 687 chili di cocaina e 2.500 chili di hashish. Il tutto attraverso una serie di intercettazioni e con l'utilizzo di talpe inserite tra i criminali per seguirne i movimenti e produrre prove schiaccianti. Un'indagine che è durata mesi e che ha scoperchiato una giro di affari dai contorni enormi, che ha coinvolto direttamente anche la mafia albanese. In una intercettazione messa agli atti, proprio Stefan Milojevic parlava con Rubio Malo, un intermediario del traffico di droga con cui confermò l'importanza degli affari in corso: "Questa è la Champions League, non possiamo andare oltre. Questo è davvero il massimo".

Chi è Stefan Milojevic, il figlio d'arte narcotrafficante e a capo di una gang neonazista

Stefan Milojevic, nato in Serbia arrivò in Spagna piccolissimo quando aveva appena tre mesi perché suo padre Goran Milojevic firmò per il Maiorca a metà della stagione 1991/92: vestì la maglia in 70 occasioni segnando 28 reti e diventando una delle stelle del club. Stefan provò a seguire le orme calcistiche del padre ma senza fortuna, rimediando nelle arti marziali. Così divenne un professionista in MMA ma senza mai trovare fortuna. Il suo nome è stato invece spesso presente nelle cronache giudiziarie visto che già nel 2020 era stato condannato per essere stato il presidente e fondatore di una gang di motociclisti, la United Tribuns Spain, con matrici esplicitamente neonaziste, attraverso la quale controllava il traffico di droga nei locali notturni, nelle feste clandestine e nei bordelli di Maiorca.