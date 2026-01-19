Aronica si commuove in sala stampa e spiega cosa sta accadendo a Trapani: “Alcuni con la valigia pronta”

"Tutto si è dimostrato tranne che il Trapani sia una società che sta per scomparire". È la situazione surreale descritta da Salvatore Aronica, allenatore del Trapani, il quale nell'ultimo turno di campionato ha battuto il Sorrento con un netto 4-0. Una situazione, quella relativa al club siciliano, che potrebbe stravolgere completamente la classifica del campionato di Serie C girone C proprio per via delle note vicende societarie che hanno già finito perla clamorosa esclusione della Trapani Shark nel basket. La presidenza di fatto, è sempre la stessa, quella relativa all'imprenditore Valerio Antonini.

In seguito a diverse irregolarità amministrative che sono state contestate alla società, il Trapani ha già ricevuto -15 punti in classifica confermati nei giorni scorsi anche dopo che il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dai siciliani. Ma la situazione potrebbe peggiorare dopo l'ultimo deferimento. Il 22 gennaio ci potrebbe essere ancora una pesante penalizzazione con il rischio di un'esclusione dal campionato. Ma per il momento il Trapani dal punto di vista sportivo sta onorando il campionato e i valori dello sport giocando a testa alta battendo nettamente nell'ultimo turno il Sorrento. E anche per questo, viste le difficoltà, e i tanti giocatori pronti inevitabilmente ad andare via, Aronica si è commosso in sala stampa al termine della partita. "Mi hanno fatto emozionare".

Il tecnico del Trapani non riesce a proseguire la sua conferenza stampa, deve fermarsi un attimo, rincuorato dalla carezza dell'addetto stampa del club seduto al suo fianco. In sala stampa poi solo applausi per lui che poi ha proseguito la sua descrizione dello scenario attuale: "I ragazzi hanno dimostrato valori, attributi, non lesinando energia e mi hanno fatto emozionare – ha detto Aronica -. Vedendo i ragazzi che hanno dato tutto preparando la settimana col sorriso senza risparmiarsi anche se con la valigia pronta. Gli uomini che abbiamo scelto a inizio campionato hanno dimostrato il loro valore. Hanno avuto fiducia nel gruppo, coerenza e sono molto contento di questa prestazione".

Aronica poi prosegue: "La squadra ha dimostrato dignità e orgoglio, che è quello che gli avevo chiesto – e aggiunge -. È giusto che la società chiarisca la posizione, so che il presidente sta cercando di preparare una memoria difensiva e quindi aspettiamo cosa accade giovedì ma oggi tutti si è visto tranne che il Trapani è una società che sta per scomparire. Sottolineo per questo i 37 punti fatti dalla squadra in zona playoff e per questo tutti meritano un grande applauso".