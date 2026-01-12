Trapani Shark esclusa ufficialmente dalla Serie A di basket: cambia la classifica del campionato

La notizia era nell'aria ma ora è ufficiale: Trapani Shark escluso dal campionato italiano di basket. I vertici della FIP e della Lega Basket, attraverso una nota congiunta, hanno valutato che sussistono gli estremi per l'esclusione dal campionato della squadra siciliana. Finisce qui dunque la stagione della squadra siciliana che di conseguenza comporta uno stravolgimento totale della classifica della Serie A di basket che subisce inevitabilmente modifiche sostanziali. Il numero delle squadre retrocesse passa da due e una sola, mentre modifiche sostanziali subiranno anche le Final Eight di Coppa Italia.

Una misura necessaria che è stata decisa in seguito alla ‘mancanza di uguaglianza competitiva' generata da ciò che abbiamo visto nelle ultime settimane e dalla situazione del club siciliano. La crisi della proprietà, nel nome del presidente Valerio Antonini, che detiene anche il Trapani Calcio in Serie C, è dovuta a irregolarità amministrative relative al corretto adempimento dei versamenti IRPEF e INPS, un prerequisito fondamentale per la regolare partecipazione al massimo campionato. Da qui in poi una pioggia di penalizzazioni, la crisi e oggi l'esclusione dal campionato.

Valerio Antonini, presidente di Trapani Shark e Trapani Calcio.

Tutto ebbe inizio al termine della stagione scorsa culminata con una gloriosa qualificazione in Champions League da parte del club siciliano che era arrivata ai playoff del campionato di Serie A, eliminata soltanto dal Brescia. Una società guidata appunto da Valerio Antonini, imprenditore romano nel settore dei cereali. Il castello è crollato proprio a fine stagione con l'accusa di non aver pagato l’Irpef e i contributi dei suoi giocatori. Le prime partite della stagione 2025-2026 erano però andate bene, ma a dicembre la situazione è precipitata con gli addii di diversi giocatori. e il mercato bloccato.

Il presidente del Trapani Antonini ha sempre sostenuto che la società fosse stata truffata. Antonini è infatti rimasto coinvolto nello stesso scandalo che ha portato al fallimento della squadra di calcio del Brescia. Da qui si è arrivati a diversi punti di penalizzazione fino alle partite famose del 4 gennaio 2026 dove i siciliani hanno subito la sconfitta a tavolino (0-20) contro la Virtus Bologna per non essersi presentati. Successivamente il 6 gennaio in Champions contro l'Hapoel si presentarono solo cinque giocatori fino allo scorso 10 gennaio con una situazione simile verificatasi anche in campionato contro Trento: partita durata solo 4 minuti a causa del numero insufficiente di giocatori in campo per Trapani.

Da qui la riunione d'urgenza da parte di FIP e Lega Basket che hanno deciso di escludere Trapani dalla Serie A di Basket con effetto immediato. Questa la nota ufficiale: