Caos Trapani Shark, inflitti altri punti di penalizzazione: due anni di inibizione al presidente

La situazione in casa Trapani Shark sta crollando. La squadra siciliana di basket ha avuto altri due punti di penalizzazione mentre il suo presidente è stato inibito per 2 anni.

La stagione del Trapani Shark nel basket sta diventando sempre più complicata. La società siciliana, che negli ultimi giorni ha fatto il giro del mondo per via dell'ultima partita di Champions contro l’Hapoel Holon, gioata con cinque giocatori, tra cui due under, rimasti poi sul parquet con il solo Martinelli, hanno ricevuto un'ennesima penalizzazione. È arrivato il comunicato della Federazione Italiana Pallacanestro: "La FIP comunica che, in data odierna, il Tribunale federale, ai sensi degli artt. 59, lettera b e 61 del Regolamento dí Giustizia, ha sanzionato il club Trapani Shark con 2 punti di penalizzazione per l’anno sportivo in corso e il presidente del club, sig. Valerio Antonini, con due anni di inibizione per irregolarità amministrative all’atto dell’iscrizione al campionato 2025/26″.

Una stangata dietro l'altra che proietta Trapani sempre più ai margini della classifica. I punti di penalizzazione infatti adesso sono 10 in totale. Oggi il -2 ma a maggio erano già arrivati altri 4 da scontare in questa annata per irregolarità fiscali, un altro fino a novembre e 3 punti a dicembre. Nel mezzo anche l'inibizione al presidente Valerio Antonini per due anni. Ad oggi Trapani con il -10 scivola al tredicesimo posto in classifica con Antonini che ha ricevuto in totale ben quattro anni di inibizione.

Valerio Antonini, presidente di Trapani Shark.

Trapani a questo punto è fuori dalla possibilità di prendere parte alla Final Eight di Coppa Italia. Una situazione incredibile per la società siciliana. Nel frattempo, come si evince da una lettera indirizzata alla FIP e diffusa anche a mezzo social la tifoseria organizzata che segue la squadra siciliana ha chiesto di non giocare la partita in programma domani sera contro Trento per "salvaguardare la credibilità del campionato e i valori che la pallacanestro italiana è chiamata a rappresentare".

Trapani ha fatto sapere di essere intenzionata a giocare la partita casalinga prevista per sabato sera contro Trento ma sarà da capire come. La situazione di squadra in effetti è catastrofica in casa Trapani tra diversi infortuni e giocatori che sono andati a giocare altrove. Ecco perché fino a questo momento non è chiaro se Trapani sarà in grado di poter giocare senza replicare quanto già successo martedì in Champions League. Nei giorni scorsi Trapani aveva poi presentato una richiesta di ricusazione nei confronti del Collegio Federale, istanza respinta dalla Corte Federale d’Appello.