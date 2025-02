Arne Slot imbarazzante in conferenza: “Cristiano Ronaldo non ha mai giocato in Premier League”

video suggerito

A cura di Paolo Fiorenza

Tanto eccezionale nella sua prima stagione in Inghilterra, alla guida di quel Liverpool che sta portando al trionfo in Premier League, quanto imbarazzante nella sua ultima conferenza stampa: Arne Slot sta facendo molto parlare di sé Oltremanica per un'incredibile gaffe commessa nella chiacchierata coi giornalisti alla vigilia del match di campionato contro il Newcastle in programma domani. Sembra impossibile, eppure per il 46enne tecnico olandese ex Feyenoord Cristiano Ronaldo non ha mai giocato in Premier League: cancellata dunque tutta la carriera del portoghese al Manchester United, con tanto di Champions League vinta nella sua prima parentesi a Old Trafford.

Cristiano Ronaldo con la Premier League vinta col Manchester United nel 2008: quell'anno vinse anche la Champions

Arne Slot cancella la carriera di Cristiano Ronaldo allo United: "Non ha mai giocato in Premier"

La dimenticanza è avvenuta quando a Slot è stato chiesto di paragonare Mo Salah – che a 32 anni sta vivendo una stagione spaziale con 30 gol e 21 assist in 38 presenze complessive, in una situazione surreale che lo vede sempre più lontano dal Liverpool in assenza di rinnovo del contratto in scadenza a giugno – a Leo Messi e Cristiano Ronaldo. E lì l'allenatore dei Reds ha lasciato tutti interdetti con la sua risposta: "È così difficile confrontare i giocatori tra loro e non è giusto per nessuno. Penso che Mo abbia la sua carriera ed è stato eccezionale. Sia Messi che Ronaldo non hanno giocato in Premier League, ma non voglio sminuirli perché sono due giocatori incredibili, ma questo rende il paragone forse ancora più difficile. Mo ha avuto alcune stagioni eccezionali qui al Liverpool e speriamo che possa continuare così per un periodo di tempo più lungo, ma per farlo deve prima estendere il suo contratto, ovviamente".

Sicuramente a migliaia di chilometri di distanza, in Arabia Saudita dove sta svernando a 200 milioni all'anno, saranno fischiate le orecchie a Ronaldo, che al Manchester United ha giocato in totale per sette anni, divisi in due periodi. E se l'ultima stagione prima di trasferirsi all'Al Nassr è stata pessima, con tanto di addio al veleno sotto la gestione ten Hag, i primi sei anni con la maglia dei Red Devils hanno iniziato a scrivere la leggenda del cinque volte Pallone d'Oro: oltre alla Champions vinta nel 2008 – andando anche a segno nella finale vinta sul Chelsea – CR7 si è messo in bacheca tre Premier, una FA Cup, due coppe di Lega e due Community Shield. Non male per uno che per Slot non ha mai messo piede in Inghilterra…