video suggerito

La furia di Messi sull’arbitro brasiliano nella sconfitta dell’Argentina col Paraguay: “Sei una m…” L’Argentina è stata clamorosamente battuta dal Paraguay 2-1 con gol decisivo nella ripresa di Alderete. Il difensore però doveva essere espulso al 37′ dall’arbitro brasiliano Daronco, pesantemente affrontato da Messi in campo a fine primo tempo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nelle qualificazioni del Girone sudamericano per i Mondiali 2026 continuano i colpi di scena. Nelle ultime partite si è registrato l'ennesimo inaspettato stop del Brasile, complice Vinicius che ha sbagliato un rigore decisivo, e la sconfitta in Paraguay da parte della capolista Argentina. Che ha scatenato la furia di Leo Messi col capitano che sul risultato di parità ha pesantemente insultato l'arbitro per non aver espulso Alderete con il secondo giallo poco prima che lo stesso giocatore paraguaiano siglasse la rete decisiva del 2-1.

La furia di Messi in campo: gli insulti all'arbitro brasiliano

Non è stata una serata semplice per l'Argentina capolista del Girone di qualificazione sudamericano ai Mondiali 2026: i campioni del mondo in carica hanno subito una amara sconfitta in casa del Paraguay. L'episodio chiave e contestato dal capitano della Selecciòn è avvenuto nell'ultima parte del primo tempo: dopo la rete iniziale di Lautaro Martinez e la risposta di Sanabria, al 33′ Alderete è stato ammonito una prima volta dall'arbitro brasiliano Daronco che però poco dopo non ha estratto un altro cartellino verso il giocatore paraguaiano per un evidente fallo antisportivo su Messi. Davanti alla mancata sanzione la squadra di Scaloni ha perso le staffe circondando il direttore di gara.

Il capitano dell'Argentina, insieme ad altri compagni ha circondato poi ancora Daronco reo di non aver estratto il secondo giallo ed aver così espulso Alderete. Nel labiale di Messi, poco dopo il fischio di fine primo tempo, si leggono perfettamente le parole che la Pulga furiosa rivolge al direttore di gara puntandogli l'indice contro: "Sei una m… non mi stai piacendo come arbitri".

Alderete, dalla mancata espulsione al gol che condanna l'Argentina

L'ira di Messi è più che giustificata perché nell'azione incriminata l'ammonizione poteva decisamente starci. Tanto più che al danno arriva anche la beffa. A inizio di ripresa, al 47′ proprio Alderete diventa l'eroe di serata per il Paraguay: è suo infatti il colpo di testa vincente in tuffo in piena area di rigore su assist di Gomez che fulmina Martinez.

E' la rete del definitivo 2-1 per il Paraguay che castiga così l'Argentina con l'uomo che non sarebbe dovuto restare in campo. Scatenando anche le polemiche di post partita con il ct argentino Scaloni che ha cercato di sorvolare, non riuscendoci, sulla vicenda: "Non ha senso parlare adesso… sembrerebbe una scusa: abbiamo visto tutti quello che è successo in campo. Non c'entra niente il risultato. Ma se mi lamento ora c'è chi dirà che voglio trovare degli alibi. Lasciamo stare, è meglio"