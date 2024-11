video suggerito

Vinicius sbaglia due volte un calcio di rigore: il clamoroso errore in Venezuela-Brasile Non è stata una serata semplice per Vinicius: il Brasile ha pareggiato in casa della Colombia e sulle sue spalle pesa il doppio errore dal dischetto che avrebbe potuto cambiare la partita.

A cura di Ada Cotugno

La sosta per le nazionali non sta regalando grande soddisfazione a Vinicius che nella prima partita con il suo Brasile è stato protagonista di un errore clamoroso: al 61′ avrebbe potuto regalare la vittoria alla sua nazionale in casa del Venezuela con un calcio di rigore, ma ha commesso un clamoroso doppio errore che ha bloccato il risultato sul pareggio. Uno scivolone imperdonabile soprattutto per la situazione di classifica del verdeoro in queste qualificazioni per i Mondiali che non è delle più semplici.

Il doppio errore di Vinicius dal dischetto

Non siamo abituati a vederlo così, ma l'attaccante sta attraversando un momento un po' complicato con il Real Madrid e anche con la sua nazionale. Dopo la mancata vittoria del Pallone d'Oro avrebbe voluto dimostrare al mondo di essere il più forte di tutti ma ha trovato qualche piccolo ostacolo sul suo percorso: l'ultimo è proprio l'errore dal dischetto con il Brasile che gli ha impedito di trascinarlo alla vittoria in una partita fondamentale.

La gara contro il Venezuela era ferma sull'1-1 quando, a mezz'ora dalla fine, i verdeoro hanno avuto la possibilità di portarsi in vantaggio con un calcio di rigore. Dal dischetto si è presentato proprio Vinicius che prima si è fatto parare il gol da Rafael Romo calciando malissimo e poi sulla ribattuta ha mandato il pallone fuori goffamente. Due errori nel giro di pochissimi secondi, ai quali poi non ha più saputo porre rimedio.

Classifica complicata per il Brasile

La partita contro il Venezuela alla fine si è conclusa con un pareggio deludente che mette a rischio la classifica del Brasile per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Attualmente la nazionale verdeoro è al terzo posto con 17 punti, ma potrebbe scivolare indietro di una posizione qualora dovesse arrivare una vittoria dell'Uruguay contro la Colombia, uno smacco enorme dato che in avanti gli acerrimi rivali dell'Argentina restano saldamente al primo posto.