Giampaolo protesta per il rigore non dato a Krstovic contro la Juve: "Dai, è un fallo clamoroso!" Marco Giampaolo, allenatore del Lecce, si è lamentato per il rigore non assegnato a Krstovic contro la Juventus: "Dai, è un fallo clamoroso!".

A cura di Vito Lamorte

Marco Giampaolo, allenatore del Lecce, si è lamentato dopo la sconfitta contro la Juventus per 2-1 all'Allianz Stadium per il rigore non dato a Krstovic nel primo tempo: "Dai, è un fallo clamoroso!". Il tecnico dei salentini ha messo in evidenzia questo episodio e quello di N'Dri nei minuti finali, quando i giallorossi avevano accorciato le distanze e stavano cercando l'affondo finale.

Cosa ha scatenato le proteste del Lecce e di Giampaolo? Poco dopo la mezz'ora del primo tempo, su un lancio dalle retrovie Renato Veiga e Krstovic si sono trattenuti a vicenda: il difensore portoghese ha faticosamente provato a non far scappare l'attaccante montenegrino verso Di Gregorio che è crollato a terra in area. L'arbitro Zufferli ha fischiato un calcio di punizione a favore della Juventus per fallo del centravanti del Lecce.

Giampaolo si lamenta per il rigore non dato a Krstovic: "È un fallo clamoroso!"

L'allenatore dei salentini è stato costretto a sostituire il suo calciatore all'intervallo perché era molto nervoso per l'episodio e ha spiegato così la scelta in diretta su DAZN: "Krstovic era molto nervoso perché gli è stato fischiato un fallo e invece, per me, lo aveva subito. Non volevo che il suo nervosismo sfociasse in qualcosa di negativo. Dai, è un fallo clamoroso!".

Anche ai microfoni di Sky Sport Marco Giampaolo ha analizzato la gara e gli episodi: "Partita difficilissima, contro una Juve in crescita, ma la squadra non ha affondato, è rimasta attaccata in partita. Poi, alla fine ci è mancato poco che la pareggiavamo insomma. La punizione dal limite netta su N'Dri, diciamo che nelle piccole cose siamo stati un po' penalizzati. Lì è mezzo tunnel, la palla passa tra le gambe del difensore, ma anche su Krstovic, mi pare abbastanza evidente il fallo di Veiga. Ho visto il replay di N'Dri, è fallo netto, ma l'ultima volta mi hanno multato pesantemente quindi preferisco riguardare e basta".

L'arbitro Zufferli.

L'ultimo episodio a cui si riferisce Giampaolo è un fallo al limite dell'area di Kelly su N'Dri nel momento di massimo sforzo per provare a pareggiare da parte del Lecce: i salentini avevano accorciato le distanze da poco con Baschirotto e stavano provando con tutte le forze e il numero 10 aveva aggirato il suo diretto marcatore ma per l'arbitro Zufferli non si trattava di un intervento da sanzionare.