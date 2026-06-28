Falcao in diretta sulla Rai: “Colombia e Portogallo vanno ai rigori”. Antinelli agghiacciato dalla bufala

Clamorosa gaffe di Paulo Roberto Falcao durante ‘Notti Mondiali’ in diretta sulla Rai: “Per me Colombia-Portogallo va ai supplementari e poi ai rigori”. Il conduttore Alessandro Antinelli rimane imbarazzatissimo e deve per forza correggere lo sfondone.

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La tarda ora aveva salvato inizialmente Paulo Roberto Falcao, ma in epoca social niente può sfuggire al diventare virale, sia nel bene che soprattutto nel male. E così lo sfondone preso dal 72enne campione brasiliano in diretta TV, durante ‘Notti Mondiali' sulla Rai, ha avuto poche ore dopo grande diffusione. Una brutta figura difficilmente spiegabile, visto che qua non si parla di regole oscure o meno conosciute dei Mondiali di calcio, ma dell'ABC. Il minimo sindacale da sapere non solo per i tifosi, ma a maggior ragione per chi è pagato per fare l'opinionista sulla rete di stato all'insegna della massima competenza.

Lo sfondone di Falcao durante ‘Notti Mondiali' sulla Rai: non sa di cosa parla

"Secondo me andiamo ai supplementari", dice Falcao nel corso del programma, mentre nel cuore della notte Colombia e Portogallo stanno per entrare in campo e si fa il classico giro di pronostici tra gli ospiti presenti in studio. "Supplementari?", chiede conferma allora il conduttore Alessandro Antinelli, rimasto agghiacciato dalla bufala e che non sa bene cosa dire. Al che Falcao rilancia: "O rigori direttamente".

A quel punto Antinelli non può fare finta di niente di fronte alla sesquipedale castroneria e corregge l'ex calciatore della Roma e della nazionale brasiliana: "No, ma qui non ci sono ancora".

"Ancora no?", "Eh no, da domani", è il prosieguo dell'imbarazzante scambio tra i due. Antinelli prima di passare velocemente ad altro, la chiude così: "Ma lo sapete perché Paulo sta avanti? Perché con questi recuperi è come se ci fossero i supplementari, alla fine si gioca un mini supplementare…".

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Colombia e Portogallo pareggiano 0-0: sono entrambe qualificate, passa anche il Congo

Poi Colombia e Portogallo effettivamente hanno finito per pareggiare 0-0, ma essendo ancora una partita della fase a gironi e non a eliminazione diretta, ovviamente non ci sono stati né tempi supplementari né calci di rigore.

In virtù del pari, la classifica finale del Gruppo K ha visto la Colombia chiudere al primo posto con 7 punti, seguita dal Portogallo con 5, mentre la Repubblica Democratica del Congo – che in contemporanea ha battuto 3-1 l'Uzbekistan di Cannavaro – è stata ripescata tra le otto migliori terze con 4 punti. Nei sedicesimi ci saranno dunque Colombia-Ghana, Portogallo-Croazia e Inghilterra-Congo.