Arda Turan torna in campo in sovrappeso e con la barba bianca: “Ma cosa gli è successo?” Arda Turan è entrato in campo negli ultimi minuti della sfida vinta dal Fenerbahce contro il suo Galatasaray. Un ritorno dopo due mesi di stop. L’ex Atletico Madrid e Barcellona è apparso però ancora non in perfetta forma fisica.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Fenerbahce ha battuto 2-0 il Galatasaray in una delle partite più attese nella Super League turca. Una gara caratterizzata dai gol dell'ex Empoli, Zajc, e di Dursun che hanno affondato ulteriormente il Gala che attualmente è al quattordicesimo posto in classifica con soli 41 punti. Al comando c'è infatti il Trabzonspor che domina in testa con 72 punti.

Al termine della partita il Fenerbahce decide di far entrare in campo il giovane trequartista Arda Guler. Un classe 2005 che a 17 anni entra in campo in una delle sfide più entusiasmanti del campionato. Nello stesso momento, anche gli ospiti decidono di giocarsi un'altra carta: Arda Turan. Il 35enne fantasista che ha giocato in Liga con Atletico Madrid e Barcellona, rientrava dopo uno stop di due mesi.

Arda Turan dopo il suo ingresso in campo

La sua ultima partita l'aveva infatti giocata lo scorso 6 febbraio ma solo per un minuto per poi restare fermo addirittura per le successive 7 partite a causa di un problema all'inguine. Il suo ingresso in campo nella partita di ieri ha creato scalpore sugli spalti. In tanti non si aspettavano di vederlo in campo e soprattutto non in quelle condizioni. Arda Turan è apparso nuovamente appesantito. In sovrappeso proprio come accade lo scorso gennaio quando rientrava da un lungo infortunio. Sul volto una barba bianca che lascia increduli i tifosi che quasi fanno fatica a riconoscerlo. "Ma cosa gli è successo?" scrive qualcuno sui social sottolineando l'aspetto irriconoscibile del giocatore.

Arda Turan scenderà in campo per giocare solo gli ultimi 6 minuti della partita. Poche giocate, se non un tiro in porta che finisce in curva dopo un dribbling che mette in luce la difficoltà del giocatore nel dribbling. Già a inizio anno, proprio dopo aver letto e sentito alcune critiche per la sua condizione fisica, Arda Turan ha voluto chiarire perché fosse in leggero sovrappeso. Non che questo rappresenti un problema, sia chiaro, ma tanti tifosi abituati a vederlo in modo totalmente diverso, specie rispetto agli anni di Barcellona e Madrid, sono rimasti sorpresi dopo la fugace apparizione della scorsa volta. Arda Turan in un lungo post spiegò il suo lungo calvario a seguito di un brutto infortunio.

Arda Turan era arrivato al Galatasaray ad agosto del 2020 dopo la prima esperienza in Turchia all'Istanbul Basaksehir. "Mentre giocavo mi sono infortunato dopo un intervento che ho fatto per fermare il mio avversario – scrisse a gennaio nel suo post su Instagram – È stato un infortunio da cui è stato difficile riprendersi. C'erano giorni in cui avevo i piedi bloccati, settimane in cui avevo problemi a stare in piedi e mesi in cui non potevo correre dritto". Il recupero in questi casi è sempre molto difficile e la pazienza è fondamentale. Il Galatasaray considera comunque Arda Turan in questo momento centrale nel progetto, specie per la sua esperienza che può essere fondamentale ora che la squadra sta attraversando una grave crisi di risultati e di rendimento.