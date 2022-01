Arda Turan torna in campo con la pancia, è irriconoscibile: “Non riuscivo più a stare in piedi” Il ‘mago turco’ è tornato a giocare dopo un lungo infortunio, con il Galatasaray ma è stato preso di mira per una forma fisica non perfetta.

A cura di Alessio Pediglieri

Ricordate Arda Turan? Il centrocampista turco era sparito completamente dai radar del calcio giocato la scorsa estate. L'ultima apparizione ufficiale risaliva al 19 agosto, prima dell'infortunio subito ai legamenti della caviglia che lo aveva costretto a un lunghissimo stop. Adesso, però, il 34enne esterno offensivo è ritornato in campo con la maglia del Galatasaray per giocare qualche minuto della gara di Superleague contro il Girensunspor, match che i giallorossi hanno perso. Ma al di là del risultato, Arda Turan ha fatto parlare di sè – soprattutto sui social – per un altro motivo: una forma fisica tutt'altro che invidiabile.

Il centrocampista turco, che a gennaio compirà 35 anni, è tornato al Galatasaray nel 2020, la squadra dove aveva iniziato a giocare a calcio prima della grande avventura nei top team spagnoli. Ma i fasti di un tempo appaiono ben lontani per Arda Turan che aveva fatto parlare di sè qualche anno fa quando nel 2011 venne acquistato dall'Atletico Madrid per 12 milioni di euro a firma di un quadriennale che doveva consacrarlo. Missione compiuta, con l'ultimo salto di qualità che lo proiettò direttamente al Barcellona di Leo Messi nel 2015, dove però la fortuna gli volta le spalle: per colpa del blocco del mercato azulgrana perde metà stagione non riesce ad ingranare e quando Luis Enrique lascia il posto a Valverde tutto si complica.

Arda Turan ai tempi del Barcellona, dove ha giocato tra il 2015 e il 2018

Arda Turan si perde in Catalogna faticando a ritrovarsi: per il centrocampista turno l'avventura finirà malissimo, con l'addio anticipato nell'inverno del 2018 per tornare in Turchia. Con il Barça il suo score sarà tutt'altro che positivo, con 55 presenze e 15 gol all'attivo. Ma in Turchia non va meglio: all'all'İstanbul Başakşehir fatica ancora a trovare continuità finché non decide di tornare a ‘casa' al Galatasaray dove però si infortuna quasi subito.

Il suo ritorno in campo, anche per questo, non è passato inosservato e quando è stato annunciato che avrebbe giocato uno spezzone del match contro il Giresunspor, tutti hanno atteso di rivederlo pronti ad applaudire a qualche giocata vecchio stampo del ‘Mago turco'. Speranza del tutto disattesa una volta visto Arda Turan in campo: appesantito, fuori forma, decisamente la controfigura di se stesso. Immagini e video impietosi ne hanno ripreso le fattezze con il popolo dei social che si è divertito a scagliarsi contro, dimenticando il calvario che aveva dovuto affrontare per l'infortunio.

Un accanimento davanti al quale lo stesso Arda Turan ha voluto però reagire, utilizzando il medesimo mezzo, il proprio profilo ufficiale in cui ha scritto una lunga lettera a cuore aperto, in cui ha spiegato il proprio calvario unito alla ‘fede' incrollabile per il Galatasaray: "Mentre giocavo per il Galatasaray, mi sono infortunato dopo un intervento che ho fatto per fermare il mio avversario. È stato un infortunio da cui è stato difficile riprendersi. C'erano giorni in cui avevo i piedi bloccati, settimane in cui avevo problemi a stare in piedi e mesi in cui non potevo correre dritto. Ho lavorato duro giorno e notte per tornare" ha scritto sul suo account Instagram, dimostrando ancora una volta la grinta e il temperamento che lo avevano proiettato nel firmamento dei migliori.

Così alla fine, il lavoro ha ripagato degli sforzi fatti: "il risultato di tutti i sacrifici fatti per mesi, il grande sforzo e la fatica delle persone con cui lavoro", ha continuato Arda Turan che poi ha attaccato chi lo ha preso di mira mostrando foto, a suo dire strumentali, che lo ritraggono in una forma fisica più che approssimativa: "È populismo a buon mercato, creato ad arte con una fotografia scattata da un'angolazione particolare" . Nel suo lungo post unito ad una fotografia che lo ritrae in perfetta forma ha poi concluso, rilanciando la propria sfida personale: "Voglio dire a tutti che non è così e lavorerò sodo, come ho fatto per tutta la mia carriera. Non esiterò a lottare per il Galatasaray, ci sarò ogni volta che si avrà bisogno di me durante il processo di crescita di questa giovane squadra. E non mi arrenderò mai".