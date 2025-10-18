Arbitro colpito da un bicchiere in Standard-Anversa, calciatori di casa disperati: cosa succede ora

Quanto accaduto in Standard Liegi-Anversa ha fatto il giro del mondo, e non rappresenta certo un esempio edificante. La partita tra Standard Liegi e Anversa si è conclusa anticipatamente all’88°. L’arbitro D’Hondt ha preso questo provvedimento dopo essere stato colpito da un oggetto proveniente dagli spalti. Una situazione beffarda per la squadra di casa, che era in vantaggio di un gol e pregustava la vittoria pur con un uomo in meno. Ma cosa succede ora?

Arbitro colpito da un bicchiere in Belgio, giocatori dello Standard disperati

Il direttore di gara aveva già avvertito i tifosi di casa e i giocatori, alla luce del reiterato lancio di bicchieri sul terreno di gioco. Nelle fasi finali della sfida, dopo aver fischiato un calcio di punizione e in attesa della ripresa del gioco, l’arbitro e i calciatori delle due squadre si trovavano a ridosso della linea laterale quando è successo il fattaccio. Qualcuno dalle tribune ha lanciato l’ennesimo bicchiere, che ha colpito l’ufficiale di gara nella parte alta della schiena. D’Hondt non ha fatto una piega e, fischietto alla mano, ha invitato tutti a tornare negli spogliatoi. Gioco finito.

Calciatori di casa disperati, cosa succede ora

Disperati i calciatori di casa, che pregustavano la vittoria e invece hanno visto le loro speranze di portare a casa i tre punti infrangersi contro la decisione dell’arbitro, figlia delle intemperanze del pubblico. Inutili le recriminazioni nei confronti del direttore di gara, irremovibile nella sua scelta. I giocatori biancorossi hanno temuto di perdere la partita a tavolino, gettando alle ortiche un prezioso successo ottenuto in inferiorità numerica. D’altronde, già venti minuti prima, D’Hondt aveva mandato tutti negli spogliatoi dopo essere stato colpito da un altro bicchiere. I tifosi di casa erano furiosi per il cartellino rosso mostrato a un loro giocatore.

Cosa succede ora? La partita sarà ripresa lunedì alle 15:00 e ricomincerà proprio dal minuto dell’interruzione. Lo Standard ha annunciato: “Il tifoso che ha lanciato la coppa contro l’arbitro è stato identificato. Il club chiederà una squalifica civile dallo stadio nei suoi confronti e avvierà anche una procedura di risarcimento”. Intanto la società di Liegi dovrà vedersela con una multa salata e una possibile squalifica del campo. La vittoria, però, potrebbe essere salva.