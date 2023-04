Arbitro aggredito dal minibus portapallone: lo insegue e gli entra cattivo sulla caviglia Davvero incredibile quello che è accaduto prima del derby di Dublino tra Bohemians e St Patrick’s: l’arbitro è stato assalito dal minibus che era deputato a portare il pallone a centrocampo.

A cura di Paolo Fiorenza

Spesso si abusa della locuzione "scene mai viste su un campo di calcio", ma sfidiamo chiunque ad aver già assistito a quello che è accaduto prima del fischio d'inizio del match di Premier Division irlandese tra Bohemians e St Patrick's. Il derby di Dublino si è giocato venerdì sera davanti a uno stadio gremito: era uno scontro diretto di alta classifica, se lo sono aggiudicati gli ospiti per 3-2, portandosi così in seconda posizione a 4 punti proprio dal Bohemians capolista.

Una partita dunque scoppiettante e piena di emozioni, ma si fa fatica a non mettere tutto in secondo piano rispetto a quello che si è verificato al momento dell'ingresso delle squadre in campo. Davanti a loro, all'uscita del tunnel che portava dagli spogliatoi al terreno di gioco, si è palesato – con portamento tronfio commisurato all'importanza del match – l'arbitro designato, il signor Paul McLaughlin.

Accompagnato dai due assistenti di linea, il direttore di gara aveva sotto braccio il pallone con cui iniziare la gara, ma nell'avanzare sul prato verso il centrocampo si è dimenticato (o non ha voluto, visto che uno sguardo glielo ha buttato…) di consegnarlo al ‘Bohs Bus', ovvero il minibus radiocomandato del Bohemians sul quale avrebbe dovuto posare la sfera perché fosse trasportata in mezzo al terreno di gioco. L'arbitro dunque ha ignorato il minibus, che incredibilmente è apparso furioso per l'affronto e ha deciso di vendicarsi.

In un video diventato virale, si vede il piccolo veicolo radiocomandato partire a quel punto a tutta velocità e puntare il direttore di gara, poi sterzare bruscamente verso di lui per entrargli cattivo sulla caviglia sinistra.

Più che la rivincita della macchina sull'uomo, si è trattato – come si può apprezzare guardando bene il filmato – della reazione del tizio addetto a muovere il minibus, che quando ha capito che l'arbitro aveva tirato dritto ha avuto un sussulto, mettendo poi mano al radiocomando per mettere in atto la ‘vendetta'. Che fortunatamente non ha avuto conseguenze, se non entrare nella storia delle cose più assurde accadute su un campo di calcio…