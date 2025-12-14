Calcio
Araujo fuori a tempo indeterminato, i compagni pronti a tutto: la nobile proposta nello spogliatoio

Araujo in pausa per problemi mentali, lo spogliatoio del Barcellona si compatta: Koundé e De Jong pronti a reinventarsi per aiutare Flick.
A cura di Marco Beltrami
Tutti per Ronald Araujo e per il Barcellona. I giocatori blaugrana non potevano immaginare che il loro compagno sarebbe crollato sotto il peso dei problemi di natura mentale legati alla pressione costante e all’ansia. Il centrale uruguaiano ha preferito prendersi una pausa, con tanto di viaggio in Israele, per cercare di ritrovarsi. Nel frattempo il vuoto lasciato nella rosa è un problema, e tutti si stanno dando da fare per cercare di aiutare anche Flick.

Sono stati diversi infatti i calciatori della formazione catalana che, dopo aver capito la gravità della situazione, hanno cercato di fare qualcosa di concreto per aiutare sia il club sia Araujo. In primis la voglia di cercare di sopperire all’assenza al centro della difesa, e poi anche il tentativo di alleggerire i pensieri del compagno in questo periodo in cui deve pensare soprattutto a ritrovarsi.

I calciatori del Barcellona si sacrificano per Araujo

Le indiscrezioni provenienti dalla Spagna raccontano che lo spogliatoio si è riunito per chiedere a Flick come poter aiutare nel migliore dei modi. In particolare due giocatori, ovvero Jules Koundé e Frenkie de Jong, si sono messi a disposizione anche in vista di un possibile utilizzo da difensori centrali. Il francese ha nelle sue corde questo ruolo, anche se spesso e volentieri al Barcellona viene utilizzato in corsia, mentre il secondo è ovviamente un centrocampista che si dovrebbe per questo adattare ad un arretramento del suo baricentro.

Lo spogliatoio del Barcellona compatto, Flick molto colpito

Hansi Flick ha apprezzato il fatto che i suoi giocatori siano stati così desiderosi di aiutare Araujo e la squadra, dimostrando unità e compassione. Ha preso atto di tutto, anche se ultimamente ha puntato su Martín adattandolo come centrale al fianco di Cubarsí. Le cose per ora stanno andando per il meglio, ma non è da escludere che qualcuno in futuro debba sacrificarsi. Paradossalmente dunque quanto accaduto al povero Araujo, crollato sotto il peso dello stress, ha rinforzato lo spogliatoio di un Barcellona che, al rientro di Ronald, sarà inevitabilmente ancora più forte.

