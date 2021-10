Applausi e cori dei tifosi della Lazio a Inzaghi: “22 anni con i nostri colori non si dimenticano” Simone Inzaghi è andato a salutare i tifosi della Lazio pochi minuti prima del fischio d’inizio della sfida con la sua Inter. Tanti applausi per l’ex tecnico biancoceleste da parte dei supporter del club capitolino, che la scorsa estate ha deciso di cambiare aria dopo più di vent’anni e ha accettato la corte della squadra campione d’Italia in carica.

A cura di Vito Lamorte

"22 anni con i nostri colori non si dimenticano. Grazie Simone". Un momento molto bello e toccante per chi ha vissuto l'era Simone Inzaghi alla Lazio. Il tecnico è andato a salutare i suoi vecchi tifosi pochi minuti prima del fischio d'inizio della sfida dell'ottava giornata della Serie A 2021-2022 contro la sua Inter. Dopo il divorzio turbolento con la società biancoceleste dopo più di vent'anni, il tecnico piacentino è andato a salutare i suoi ex supporter e l'attuale tecnico è stato accolto da applausi scroscianti dopo qualche sparuto fischio mentre si incamminava sotto la curva Nord. Inzaghi lo aveva promesso nella sua lettera d'addio sul Corriere dello Sport della scorsa estate, "verrò a salutarvi", e così ha fatto.

C'erano diversi interrogativi su come l'allenatore nerazzurro sarebbe stato accolto perché la trattativa del rinnovo con la Lazio sembrava cosa fatta e poi si è inserita l'Inter portando Simone a Milano in poche ore. Nei primi giorni le reazioni dei supporter biancocelesti non furono dolci ma probabilmente anche loro hanno capito che il lavoro del tecnico piacentino nella Capitale si era esaurito.

Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter nel pre-partita a DAZN aveva detto "L’ho visto tranquillo” e alla fine tutto si è svolto nella maniera più sportiva possibile. Questo fa capire come il modo di porsi e gli atteggiamenti spesso contano più di tante parole: Inzaghi ha scritto pagine importanti della storia della Lazio e i tifosi gli hanno tributato un fantastico saluto. Dal fischio d'inizio però saranno avversari, come è giusto che sia.

