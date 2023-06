Antony nei guai dopo la denuncia dell’ex fidanzata: accusato di violenza, lesioni e minacce di morte Antony finisce nei guai dopo la denuncia dell’ex fidanzata che si è rivolta alla polizia. L’attaccante del Manchester United è stato accusato di violenza, lesioni e minacce di morte.

A cura di Fabrizio Rinelli

Guai in vista per l'attaccante del Manchester United, Antony. Il centravanti brasiliano è stato autore di 8 in stagione con la maglia dei Red Devils ma il finale di questa annata gli ha riservato una sorpresa ben più amara di un bottino non proprio esaltante davanti alla porta. Antony è stato infatti denunciato dalla sua ex fidanzata, Gabriela Cavallin, con cui il giocatore aveva avuto una relazione nel 2022, con un documento presentato alla polizia di San Paolo.

La donna, dj e influencer, ha accusato il giocatore di violenza domestica, minacce e lesioni personali. I fatti risalgono a quando i due erano ancora insieme e nel rapporto della polizia la donna sostiene di essere stata aggredita da Antony il 20 maggio, giorni in cui il giocatore era in campo con lo United in Premier League contro il Bournemouth. La donna, secondo quanto sostenuto in esclusiva dalla testata brasiliana Globo Esporte, ha allegato alla denuncia presentata alla polizia anche foto di abrasioni e messaggi minacciosi, anche di morte, da lei ricevuti.

Una brutta storia che rischia di assumere risvolti sempre più pesanti per il giocatore. La donna avrebbe anche chiesto e ottenuto misure protettive urgenti per difendersi dal giocatore. I fatti denunciati dalla donna sarebbero gravissimi. La loro relazione ripresa ad agosto scorso, sarebbe stata contrassegnata anche da una nuova aggressione avvenuta nel gennaio 2023. Le violenze avrebbero ferito la donna al punto da spostarle una protesi al seno. Si sarebbero poi verificati altri due episodi di questo tipo che potrebbero anche essere testimoniate da un amico della giovane e la madre del giocatore.

Poi il 20 maggio scorso, l'ultimo capitolo di questa storia, con il giocatore che l'avrebbe minacciata di morte, dicendole che l'avrebbe uccisa se l'avesse "vista con qualcuno". Una situazione che dunque potrebbe anche mettere a serio rischio la carriera del giocatore. Le indagini della polizia in questo momento vanno avanti per far luce su quanto accaduto e non sono da escludere nuovi colpi di scena. Nel frattempo dall'entourage del giocatore non c'è stata alcuna dichiarazione ufficiale e nemmeno dal Manchester United è filtrato nulla in questo momento. Ma sicuramente questa vicenda non avrà fatto piacere ai vertici del club inglese.