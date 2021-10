Antonio Mirante è il nuovo portiere del Milan, ecco l’ufficialità: indosserà la maglia numero 83 Antonio Mirante è un nuovo calciatore del Milan. Il portiere classe 1983 ha firmato un contratto con la società rossonera fino al termine della stagione e indosserà la maglia numero 83. L’ex Roma, rimasto svincolato, era stato accostato allo Spezia nei giorni scorsi ma dopo l’infortunio di Maignan è arrivata la chiamata del club di via Aldo Rossi e l’operazione si è chiusa in poche ore.

A cura di Vito Lamorte

Antonio Mirante è un nuovo calciatore del Milan. Il portiere classe 1983 ha firmato un contratto con la società rossonera fino al termine della stagione 2021-2022 e indosserà la maglia numero 83. Dopo essere stato accostato allo Spezia nei giorni sorsi, l'ex Roma ha accettato la corte del club di via Aldo Rossi che è dovuto correre ai ripari per il brutto infortunio che ha colpito Mike Maignan. L'estremo difensore francese si è sottoposto oggi ad un intervento in artroscopia al polso sinistro e per rivederlo in campo ci vorranno almeno due mesi: al portiere titolare del Milan è stata diagnosticata la frattura dello scafoide ed è stata applicata una vite. Sei settimane di gesso al polso e la rieducazione per l'ex Lille.

Per questo periodo il Milan si è cautelato portando alla corte di Stefano Pioli un portiere esperto, che lo scorso anno in più di una occasione ha dimostrato di essere ancora all'altezza della Serie A: con la Roma nella scorsa stagione Mirante ha messo a referto 15 presenze tra campionato ed Europa League.

Il comunicato ufficiale del Milan

Questa la nota ufficiale del Milan sull'arrivo di Antonio Mirante in rossonero.