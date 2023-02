Antonio Conte si opera d’urgenza per rimuovere la cistifellea: “Soffre di forti dolori addominali” È già tutto predisposto: il tecnico del Tottenham si ricovera per sottoporsi a un intervento chirurgico necessario per asportare la cistifellea.

Antonio Conte subirà un’operazione per la rimozione della cistifellea.

Antonio Conte deve essere operato. È già tutto predisposto: il tecnico del Tottenham si ricovera per sottoporsi a un intervento chirurgico necessario per asportare la cistifellea. A dare la notizia è stato lo stesso club londinese, che ha chiarito anche come la decisione sia arrivata in seguito a forti dolori addominali provati dall'allenatore. L'esito dei controlli diagnostici e il consulto medico hanno chiarito il quadro clinico e il percorso da affrontare.

Antonio Conte recentemente si è ammalato riportando forti dolori addominali – si legge nella nota ufficiale della società londinese -. Dopo una diagnosi di colecistite, oggi sarà sottoposto a un intervento chirurgico per l'asportazione della cistifellea e tornerà dopo un periodo di convalescenza.

Il tecnico salentino avrà bisogno di qualche giorno per ristabilirsi dopo l'operazione ecco perché la sua presenza in panchina domenica prossima è in forte dubbio. Difficile al momento dire se sarà in campo per affrontare il match contro il Manchester City di Pep Guardiola oppure assisterà all'incontro solo da remoto.

Cos'è la colecistite di cui soffre Antonio Conte

La sofferenza addominale di Antonio Conte è determinata dall'infiammazione della cistifellea: è l'organo localizzato poco al di sotto del fegato e ha il compito di agglomerare la bile prodotta dal fegato, necessaria per la digestione e l'assorbimento dei grassi.

L'infiammazione in genere provocata dalla presenza di un calcolo che ostruisce il dotto cistico. Dolori (anche molto forti), febbre e nausea sono i sintomi più comuni. Un controllo ecografico permette subito di individuare il problema, il passo successivo è un intervento di asportazione della cistifellea che viene realizzato con tecnica laparoscopica. Quali siano i tempi per la degenza dipende dal decorso post-operatorio e da come reagisce il fisico del paziente.

L’allenatore salentino aveva lasciato al suo secondo, Stellini, il compito di parlare con i giornalisti prima e dopo la gara di FA Cup.

Sabato scorso Conte sedeva regolarmente in panchina in occasione della sfida di FA Cup disputata e vinta sul campo del Preston North End. Ha vissuto l'incontro alla sua maniera, con l'intensità emotiva di sempre e nulla – almeno stando alle immagini e al suo comportamento – aveva lasciato presagire che soffrisse per il disagio. Qualcosa, però, aveva attirato l'attenzione: non si era presentato in conferenza stampa né alla vigilia dell'incontro né per i commenti del post partita, al suo posto aveva parlato il vice, Stellini.

Domenica prossima c'è il duello con i Citizens di Guardiola, tra un paio di settimane torna la Champions che riserva al Tottenham il doppio confronto con il Milan negli ottavi di finale.