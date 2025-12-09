Antonio Conte parla di Benfica-Napoli e in TV cita Al Pacino: è una questione di centimetri

Il tecnico degli azzurri ha usato una sola frase per sintetizzare quale sarà l’atteggiamento mentale per fare risultato in uno stadio caldo come il Da Luz: “Giochiamocela con coraggio e sfrontatezza. E diamo tutto in campo”.

Antonio Conte è perfettamente calato nella parte e, alla vigilia della sfida di Champions col Benfica che può rilanciare il Napoli, pronuncia la frase che sintetizza in pieno il messaggio che ha inculcato ai calciatori: "Non lasciare un centimetro in campo". Sembra Tony D'Amato (Al Pacino) che in Ogni maledetta domenica tiene un discorso motivazionale alla squadra rimarcando come nella vita e sul campo la vittoria è questione di centimetri. Da conquistare poco alla volta, con sacrificio, determinazione e gioco di squadra. Un centimetro alla volta, mai mollare. E anche se Mourinho s'è fatto una risata, quando gli hanno parlato di un avversario che si presenta al Da Luz senza i giocatori migliori (Lukaku, De Bruyne, Anguissa, Lobotka oltre a Gilmour e a Gutierrez), il tecnico dei partenopei fa finta di nulla e non cade nel tranello dei giochi mentali.

"José è un vincente, è sempre un piacere giocare contro di lui. Stiamo parlando di un grandissimo allenatore e per il curriculum che ha non ha certo bisogno di presentazioni", dice passando sopra a quelle schermaglie e preferisce concentrarsi sugli azzurri. "Giochiamocela con coraggio e sfrontatezza. Sappiamo che ci attenderà una partita veramente intensa e la affrontiamo con la mente sgombra di cattivi pensieri. Ci sono tre punti in palio, cerchiamo di uscire senza recriminazioni alla fine, diamo tutto e poi vediamo alla fine quale sarà il risultato finale".

Nelle precedenti trasferte le cose sono andate male al Napoli. Sconfitta a Manchester col City (inficiata anche dall'espulsione ‘lampo' di Di Lorenzo) e disfatta a Eindhoven contro il PSV. Conte chiarisce: "Sono state due sconfitte diverse. Col City abbiamo perso Di Lorenzo dopo dieci minuti, e siamo usciti a testa alta. A Eindhoven non è stata una buona partita, lo sappiamo. Dobbiamo cercare di migliorare, lavorando sui difetti. Non possiamo cancellare il passato".

Dallo studio di Sky c'è Fabio Capello che elogia l'atteggiamento del Napoli visto all'opera dopo Bologna. E la sfida con la Juventus ne è stata la riprova ulteriore per senso di compattezza e grande qualità espressi nonostante il dispendio di energie e le assenze importanti. Conte incassa in complimenti e ribadisce: "In un momento di difficoltà a livello di infortuni, perdendo giocatori importanti, penso che sia cresciuto il senso di responsabilità da parte di tutti. C'è unione e c'è stata una crescita importante altrimenti non avremmo ottenuto questi risultati".