Antonio Conte alla vigilia di Fiorentina-Napoli: “Ora arriva il momento della verità”

Alla vigilia di Fiorentina-Napoli il tecnico dei partenopei non ha dato grandi anticipazione sulla probabile formazione. Ma Lucca, Buongiorno e Milinkovic-Savic dovrebbero essere titolari.
A cura di Alessio Morra
Immagine

Il Napoli campione d'Italia sarà protagonista di uno degli anticipi della 3ª giornata. La squadra partenopea affronterà la Fiorentina al Franchi. Un match complicato che arriva pochi giorni dell'esordio in Champions League, che il Napoli vivrà contro il Manchester City di Pep Guardiola, campione due anni fa. Per Conte inizia un percorso diverso rispetto a quello dello scorso anno, quando gli azzurri giocavano solo il campionato. Conte non nasconde insidie e difficoltà e nella conferenza stampa della vigilia si è soffermato su alcuni singoli.

"Sarà una stagione complessa"

Sei partite in ventitré giorni per il Napoli. Conte dovrà gestire la rosa, che si è ampliata quantitativamente con il calciomercato, e dosare le forze dei suoi calciatori, senza abbassare il livello della sua squadra che è una delle favorite per il successo finale. L'allenatore si sofferma sulle difficoltà a cui la sua squadra andrà incontro: "Ora è il momento della verità, perché inizieremo a giocare ogni tre giorni. Sarà una stagione complessa per noi perché nelle prime due partite ci siamo basati sulle certezze dello scorso anno adesso però dobbiamo inserire i ragazzi nuovi. Ci vorrà pazienza e comprensione nell’eventualità dovessero esserci degli errori".

Immagine

Aggiungendo: "Questo sarà l’anno più complesso perché sono arrivati tanti ragazzi nuovi in una piazza importante come Napoli. Le aspettative sono maggiori pure per via dello Scudetto, che non era in previsione“.

Buongiorno titolare in Fiorentina-Napoli

Dopo di che l'ex CT si è soffermato su alcuni singoli. Mancherà per un mese Rrahmani, che mentre è pronto a tornare a disposizione Buongiorno, che negli ultimi mesi ha avuto tanti problemi: "La perdita di Rrahmani è importante, lo scorso anno ha giocato 38 partite su 38. Con il mercato abbiamo cercato di coprirci al meglio, portando Beukema e Marianucci, che già da domani potranno scendere in campo. Buongiorno viene da un’operazione. Aveva recuperato, l’ho mandato in campo contro il Cagliari e ha lavorato in queste settimane. Ora è pronto per giocare. Ovviamente gli manca il campo perché è da tanto che non parte titolare".

La probabile formazione del Napoli per la Fiorentina

Poi si è parlato di centrocampo e attacco: "Elmas è stato preso perché è duttile, può coprire molti ruoli, non può fare solo l'esterno di centrocampo, ma anche il centrocampista. Anguissa? Ci ha messo un po' per tornare. Ieri e oggi si è allenato, è a disposizione".

Probabilmente sarà Milinkovic-Savic il portiere a Firenze, mentre in avanti, quantomeno dall'inizio, sarà preferito Lucca a Hojlund. Poi con ogni probabilità Beukema sostituirà Rrahmani, ma Conte vede Juan Jesus e il brasiliano potrebbe sfilare l'olandese e affiancare Buongiorno, pronto a tornare titolare.

Immagine
Immagine
Immagine
