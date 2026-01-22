Annuncio shock su Futboljobs della Saudi Pro League: “Cercasi centrocampista, stipendio da 1 milione”

Sul portale online Fuboljobs, oramai sempre più diffuso tra analisti, dirigenti, allenatori e giocatori per inserire le proprie candidature non è sfuggita un’offerta di lavoro più che singolare. Arriva dalla Saudi Pro League, la massima espressione del calcio arabo che cerca un “centrocampista difensivo” con tanto di profilo dettagliato e una più che allettante proposta economica.

Cr7 in Saudi Pro League, è la stella delle stelle del campionato arabo dal 2023

Il portale di chi cerca lavoro nel mondo del calcio, Futboljobs, è stato utilizzato anche dalla Saudi Pro League, il massimo campionato arabo che ha deciso di utilizzare la piattaforma per trovare un giocatore da inserire ai massimi livelli. Con tanto di profilo, caratteristiche, video, referenze ed esperienza. La contropartita? Poter sfidare Cristiano Ronaldo e le altre stelle a fronte di una proposta più che allettante, con uno stipendio fino ad un milione di euro.

Di solito la piattaforma online è utilizzata per inserire i propri curriculum da parte di analisti, dirigenti, preparatori e giocatori di medio basso profilo, senza pretese ma alla ricerca di una possibilità per poter giocare o vivere il calcio da professionisti. Ma sempre più spesso appaiono società che propongono a loro volta offerte di lavoro, richiedendo figure specifiche. E in questo senso, non è passato inosservata la pubblicazione da parte della Saudi Pro League, che rappresenta il top del calcio saudita, per la ricerca di un centrocampista, con un profilo dettagliato e con una offerta che non mancherà di ricevere migliaia di candidature.

L'unica cosa che non è stato comunicato è il club in cui si potrebbe giocare, ma poco conta. Un dettaglio assolutamente marginale perché l'annuncio riporta come "datore di lavoro" la Saudi Pro League, il resto verrebbe semplicemente dopo. Un'occasione più che allettante e soprattutto scioccante perché si tratta di una rarissima eccezione in un dedalo di proposte/offerte spesso relegate a profili minori o divisioni calcistiche secondarie.

L'annuncio su Futboljobs con tanto di profilo e referenze: anche un video aggiornato

Invece, l'annuncio apparso sul "LinkedIn del calcio" come sempre più spesso viene definito Futboljobs è di tutto rispetto. La posizione ricercata è di "Centrocampista difensivo" per cui vengono anche elencati i requisiti richiesti: "Esperienza in campionati di livello simile o superiore", inviando anche "un curriculum sportivo o un profilo su Transfermarkt", altro portale di riferimento ai massimi livelli in cui esiste un database mondiale di tutti i tesserati esistenti nel mondo del calcio. "Inviare anche un video con i momenti salienti del giocatore (aggiornato)" si legge sempre nell'annuncio che si conclude con una specifica ulteriore, "solo giocatore con agente diretto e libero, che controlla il cartellino al 100%".

L’annuncio apparso su Futboljobs con tanto di caratteristiche richieste e l’offerta economica

La proposta della Saudi Pro League: "Stipendio fino a 1 milione di euro"

Fin qui ciò che la Saudi Pro League pretende. Poi, le "condizioni" che offre, ovverosia lo stipendio. Da favola: "da 600.000 a 1 milione di euro" si legge sempre nell'annuncio online. Non ai parametri che il campionato saudita ha abituato ad elargire ai tanti stranieri arrivati in Arabia ma pur sempre una cifra che per molti aspiranti giocatori appare come una semplice chimera in altre circostanze. Approfittando anche del sempre più crescente appeal che la massima serie ha assunto negli ultimi anni, ingaggiando fior di stelle e fuoriclasse, da Cr7 a Benzema, passando da Theo Hernandez o Joao Felix. Tutti fenomeni che ci si potrebbe ritrovare o come compagni o come avversari, rispondendo ad un semplice annuncio di lavoro come tanti.