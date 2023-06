Animi caldissimi nel West Ham prima della finale con la Fiorentina: “Scamacca non è un combattente” In un podcast l’attaccante degli Hammers Michail Antonio rifila una bordata pesantissima al compagno di squadra Scamacca, e lo fa a pochi giorni dalla finale West Ham-Fiorentina.

A cura di Alessio Morra

Per la prima volta dal 2006 il West Ham disputerà una finale. Gli Hammers mercoledì 7 giugno affronteranno la Fiorentina in quella di Conference League, e sarà per i londinesi la prima finale europea dal 1976. Ma nonostante ciò c'è un clima frizzantino all'interno dello spogliatoio, come dimostrano le parole di Michail Antonio nei confronti di Gianluca Scamacca, che non avrà certamente apprezzato.

Il West Ham ha vissuto una serie di annate incredibili. Nel 2020 sembrava spacciato, Moyes arriva e si salva con una rimonta clamorosa. Il tecnico scozzese con la stessa squadra conquista una clamorosa qualificazione all'Europa League, in cui gli Hammers arrivano fino alle semifinali. E forse proprio a causa del doppio impegno perdono la chance del quarto posto e finiscono in Conference. Mercoledì a Praga c'è la finalissima con la Fiorentina. La squadra si sta rilassando e preparando in Portogallo, ma nei giorni precedenti Michail Antonio, attaccante di buon livello, parlando al podcast Flithy Fellas, ha usato delle parole durissime nei confronti di Scamacca, uno dei suoi partner offensivi.

Parole dette con grande tranquillità, senza astio, ma parole che però lasciano un segno e anche piuttosto precise. Antonio ha parole di apprezzamento per Scamacca: "Per me è un giocatore di qualità". Ma poi spiega che è un calciatore difficilmente collocabile: "Il problema è che non può giocare nel modo in cui vuole Moyes, ha bisogno di un tipo di allenatore diverso per giocare il suo calcio. La palla arriva e lui la attacca, è ordinato, ma con Moyes ti trovi davanti e devi essere di più un combattente, cosa che lui non è". Boom.

Scamacca non ha vissuto una grande annata. Da due mesi e mezzo è fuori a causa di un infortunio al ginocchio. Ma anche in precedenza non aveva brillato. 8 gol in 27 partite complessive, appena 3 in Premier League, 3 in Conference e 2 nei playoff della Conference League.