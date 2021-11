Ancora un nodo da sciogliere e poi Xavi sarà il nuovo allenatore del Barcellona: domani l’annuncio Xavi è vicinissimo al Barcellona: domani dovrebbe arrivare l’annuncio ufficiale. Il tecnico di Terrassa avrà un ultimo incontro con lo sceicco Al Sadd venerdì e se non ci sarà l’accordo con i qatarioti il club catalano pagherà la sua clausola rescissoria di 5 milioni di euro per portarlo al Camp Nou. Non si andrà oltre.

A cura di Vito Lamorte

Xavi sarà presto il nuovo allenatore del Barcellona. La trattativa è ormai giunta nella fase finale e dopo un'intensa giornata di incontri nella mattinata di domani dovrebbe arrivare l'ufficialità. Il tecnico di Terrassa incontrerà nuovamente Mohammed bin Khalifa Al Thani, lo sceicco e padrone dell'Al-Sadd, e dopo questo meeting saprà se il club qatariota è d'accordo a firmare un accordo con il Barça oppure se il club catalano dovrà sborsare la clausola rescissoria per portarlo in panchina al Camp Nou. Se dovesse esserci l'accordo i due club dovrebbero concordare anche un'amichevole a Doha mentre in caso contrario il Barça ha già deciso di non aspettare oltre e pagherà i cinque milioni di euro subito.

Xavi ha iniziato la giornata di oggi incontrando la delegazione del Barça, composta da Mateu Alemany e Rafael Yuste, con i suoi agenti e dopo gli emissari del club Culé si sono incontrati con i vertici di Al Sadd per capire a che punto fosse la situazione mentre Xavi è andato al suo appuntamento con Al Thani. L'incontro è stato positivo per entrambi e così sia l'entourage di Xavi che gli uomini del Barcellona hanno iniziato a vedere la luce in fondo al tunnel. Non è ancora chiaro se sarà necessario pagare la clausola o meno perché l'ultima parola spetta allo sceicco ma Xavi Hernandez è sempre sulla strada verso la Catalogna.

L'ex centrocampista del Barcellona e della nazionale spagnola ha già salutato i suoi giocatori dopo la gara di ieri e ha confessato: “Ora voglio davvero tornare a casa”. Nelle ore precedenti all'ultimo match alla guida dell'Al Sadd l’amministratore delegato dell’Al-Saad, Turki Al-Ali, aveva fatto capire di non volversi privare dell'attuale allenatore e che non lo avrebbero lasciato partire in questa stagione ma la volontà di Xavi prevarrà e diventerà il nuovo allenatore del Barça nelle prossime ore.