Ancora momenti di grande paura ai campionati Europei, dopo la tragedia sfiorata da Christian Eriksen sabato sera. Stavolta è accaduto che nel corso del secondo tempo di Francia-Germania un intervento scomposto dell'atalantino Robin Gosens ha travolto rovinosamente Benjamin Pavard, crollato al suolo dopo un colpo durissimo ricevuto al volto.

Il difensore del Bayern Monaco ha ricevuto cure sul terreno di gioco per diversi minuti dopo lo scontro verificatosi al 58′ della ripresa, ma gli è stato permesso di continuare dallo staff medico. Pavard è dunque rimasto in campo per tutta la partita mentre la squadra di Didier Deschamps portava a casa la vittoria nella sua gara d'esordio per 1-0 grazie all'autogol di Hummels.

Nel dopo partita si sono sollevate parecchie polemiche sull'opportunità di far proseguire il match a Pavard e le dichiarazioni del terzino francese non hanno fatto altro che rinfocolarle: "È stato un bello shock. Sono stato KO per 10-15 secondi. Dopo è andato meglio", ha detto a BeIn Sports.

Poi Pavard ha commentato la vittoria francese: "Ci siamo imbattuti in un'ottima squadra tedesca che aveva il possesso palla. Abbiamo fatto davvero una partita molto importante, sia in fase difensiva che offensiva, e siamo stati uniti nei momenti difficili. Ci sentiamo bene fisicamente e penso che guadagneremo ancora forza nella competizione. Ma fa ben sperare per il futuro. Abbiamo gestito abbastanza bene i loro momenti salienti, non hanno fatto molti tiri in porta. Abbiamo difeso molto bene collettivamente. È una partita più che positiva". Quest'ultima considerazione vale soprattutto perché il giocatore francese non ha riportato danni: lo spavento anche stavolta è passato.