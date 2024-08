video suggerito

Ancelotti avrà l'arma Mbappé in Supercoppa ma c'è un problema: "Mi ha rovinato le ferie" Ancelotti ha l'imbarazzo della scelta nella formazione da mandare in campo contro l'Atalanta. Ma nessuno ha il posto assicurato: "C'è un ambiente molto sano, non ci sono principi e re"

A cura di Ada Cotugno

La Supercoppa Europea contro l'Atalanta sarà l'occasione perfetta per il Real Madrid per mostrare al mondo Kylian Mbappé: domani il francese potrebbe scendere in campo per la prima partita ufficiale dei Blancos, un vero e proprio evento dopo una telenovela di mercato durata anni con il PSG.

Soprattutto in attacco gli spagnoli hanno grande abbondanza, ma non sembra essere un problema per Carlo Ancelotti. Nella conferenza stampa che anticipa la sfida al collega e amico Gasperini non si è perso d'animo quando gli hanno chiesto come comporrà il suo puzzle con tutti i campioni che ha a disposizione.

La battuta sull'arrivo di Mbappé

Il colpo dell'anno è stato chiuso prima dell'estate e adesso tocca al campo. La presenza di Mbappé nel parco attaccanti del Real Madrid ne aumenta a dismisura il valore, ma potrebbe creare qualche piccolo problema nelle gerarchie. Per Ancelotti però nessun giocatore ha il posto assicurato: "Si sta adattando alla grande, è arrivato in ottima condizione, è molto concentrato, è motivato e carico. Ha una qualità incredibile. Per ciò che ho potuto vedere c'è un ambiente molto sano, non ci sono principi e re in questa squadra, stiamo parlando di giocatori che hanno saputo porre le proprie qualità a disposizione del della squadra".

Ma poi l'allenatore si è lasciato andare a una battuta sull'arrivo del francese e sulle scelte di formazione: "Ho un grande problema, ho pensato tutta l'estate a chi far giocare e mi ha rovinato un po' le ferie, ma a parte gli scherzi, i giocatori più forti giocheranno. Poi basta essere intelligenti per capire che non tutti potranno giocare le tante partite che ci aspettano".

La sfida all'Atalanta

Il primo trofeo della stagione potrebbe arrivare proprio domani sera, nella Supercoppa Europea contro l'Atalanta. Il Real Madrid, vincitore dell'ultima Champions League, affronterà i vincitori a sorpresa dell'Europa League guidati dal suo amico Gasperini: "È un allenatore molto tattico, domani sarà una partita difficile, so che mancheranno tanti elementi, ma sono sicuro che sarà una grande partita. L'Atalanta è una squadra che merita di stare qui grazie a un lavoro incredibile, è un amico, ha molta esperienza".