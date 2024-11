video suggerito

Amorim svela il suo stato d'animo attuale al Manchester: "Mi sento ansioso, non controlliamo nulla" Ruben Amorim è il nuovo allenatore del Manchester United ma dopo le sue prime due partite ufficiali ammette una certa confusione. Lo spiega in diretta: "Mi sento ansioso".

A cura di Fabrizio Rinelli

Ruben Amorim è diventato da pochi giorni l'allenatore del Manchester United. Il tecnico portoghese si è liberato dallo Sporting Lisbona a stagione in corso per accettare la proposta dei Red Devils dopo l'esonero di Ten Hag. Un'esperienza importante per lui che a 39 anni sembra essere diventato un idolo del pubblico dell'Old Trafford. Un pareggio e una vittoria. Questo il bilancio al momento di Amorim sulla panchina dello United dopo l'1-1 contro l'Ipswich e la vittoria di ieri in Europa League sul Bodo/Glimt.

Dopo il fischio finale, Amorim ha però parlato con TNT Sports e gli è stato chiesto se ogni partita in questo momento gli sembri un esperimento, considerando che non ha avuto molto tempo per familiarizzare con ciò che ha a disposizione dal punto di vista della rosa. "Sì, mi sento ansioso perché non so cosa succederà – ha spiegato subito Amorim svelando le sue primissime impressioni -. Poiché al momento non controlliamo nulla, stiamo cercando di vedere cose diverse". Un'esperienza iniziata un po' alla cieca ma con un carico di pressione non indifferente.

"Certo che abbiamo un'idea per ogni partita, ma non conosco i giocatori e non abbiamo lavorato molto insieme". Amorim sottolinea come in questo momento le difficoltà più grandi riguardino proprio questo aspetto. "Quindi andiamo alla partita, eccitati perché vogliamo vedere cose diverse, ma allo stesso tempo siamo un po' ansiosi e nervosi perché non sappiamo quale sarà l'esito finale della sfida". L'allenatore ha anche colto l'occasione per esprimere la sua gratitudine ai tifosi dello United, che, a suo dire, lo hanno accolto calorosamente fin dal suo arrivo nel club.

Amorim racconto l'impatto con il pubblico dello United

"Metà dello stadio non mi conosce, non mi conosce davvero – ha detto a tal proposito -. Vengo dal Portogallo e non ho ancora fatto nulla per questo club. Quindi il modo in cui mi fanno sentire a casa è così speciale". Un'accoglienza molto apprezzata dall'ex allenatore dello Sporting Lisbona: "Questa è una cosa speciale e la terrò fino alla fine della mia carriera". Il prossimo impegno dello United sarà domenica in casa dell'Everton di Sean Dyche e qui il popolo dello United si aspetta già i primi tre punti di Amorim in Premier sperando che sia davvero l'inizio di un nuovo ciclo.