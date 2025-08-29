Calcio
video suggerito
video suggerito

Amorim spiazza lo United in conferenza stampa: “A volte odio i miei giocatori e vorrei smettere”

L’allenatore del Manchester United apre a una riflessione sul suo futuro dopo il crollo in Carabao Cup: “A volte vorrei smettere, a volte vorrei restare qui per 20 anni”
Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora
A cura di Ada Cotugno
0 CONDIVISIONI
Immagine

Ruben Amorim non sta trascorrendo settimane tranquille al Manchester United, eliminato clamorosamente dalla Carabao Cup da una squadra di quarta divisione. L'umiliazione è stata così grande da far pensare a un esonero immediato, ma il portoghese resta saldo sulla sua panchina e pensa al futuro. Hanno spiazzato però le frasi che ha pronunciato nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Burnley: l'allenatore è visibilmente provato, come lo era durante il tracollo della sua squadra, ma ha spaventato i tifosi con delle frasi piuttosto assurde.

Ovviamente tutta l'attenzione era focalizzata sulla sua situazione e sulle mosse che intende portare avanti adesso, con la stagione già indelebilmente segnata da un brutto passo falso. Amorim ha confermato che non ha nessuna intenzione di rassegnare le dimissioni, ma ha aggiunto qualche riflessione personale sul momento in cui si trova che ha lasciato stupiti i tifosi che hanno scoperto un lato di lui piuttosto particolare.

Cosa ha detto Amorim sul suo futuro

Ovviamente il clima non è dei migliori al Manchester United dove tutti si leccano ancora le ferite per l'eliminazione dalla Carabao Cup. Anche Amorim è ancora ammaccato da quella partita che ha tirato fuori un lato di lui molto particolare, per il quale è stato anche bacchettato dalla stampa che lo vorrebbe più coerente e meno drastico. L'allenatore ha spiegato che questo suo modo di fare non verrà cambiato in futuro, con frasi piuttosto particolari: "Ragazzi, per essere sinceri con voi, ogni volta che avremo o avremo in futuro una sconfitta come questa, sarò così. Dirò che a volte odio i miei giocatori, a volte li amo, a volte voglio difenderli. Questo è il mio modo di fare le cose e sarò così. E in quel momento mi sono sentito così frustrato e infastidito".

Leggi anche
Manchester United pronto a vendere 7 giocatori dopo l'umiliazione in Coppa di Lega: Amorim è spietato

Il suo carattere duro era venuto fuori già durante l'esperienza allo Sporting, ma il passaggio allo United lo ha reso ancora più spigoloso perché si è ritrovato in una situazione davvero difficile da sostenere. Non parla di esonero e neanche di dimissioni, riflessioni che eventualmente verranno fatte durante la sosta per le nazionali, ma ha confidato chiaramente i suoi sentimenti contrastanti: "A volte vorrei smettere, a volte vorrei restare qui per 20 anni. A volte mi piace stare con i miei giocatori, a volte no. Quindi, ripeto, devo migliorare sotto questo aspetto. Sarà dura. Ma ora sono pronto per il prossimo".

Calcio
Manchester United
Premier League
0 CONDIVISIONI
Immagine
Europa League: la Roma debutta con il Lille, esordio del Bologna con il Salisburgo
In Europa League inglesi sulla strada di giallorossi ed emiliani, l'urna più insidiosa è capitata alla squadra di Gasperini
In Conference la Fiorentina sfida Rapid Vienna, Dinamo Kiev, Mainz, Aek Atene, Sigma Olomouc, Losanna
Definito il sorteggio di Champions League: ecco le avversarie di Napoli, Inter, Atalanta e Juventus
Svelata qual è la squadra tra le quattro italiane che ha avuto gli abbonamenti più sfortunati in Coppa
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views