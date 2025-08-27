Calcio
Clamorosa eliminazione dello United dalla Carabao Cup: fuori contro una squadra di quarta serie

Il Grimsby Town elimina a sorpresa il Manchester United dalla Carabao Cup ai 32esimi di finale: un disastro completo per la squadra di Amorim che subisce la sua sconfitta più umiliante.
A cura di Ada Cotugno
Immagine

È una delle notti più brutte della storia recente del Manchester United, eliminato ai trentaduesimi di finale della Carabao Cup dal Grimsby Town, una squadra che milita nella quarta divisione inglese (equiparabile alla nostra Serie D). Un disastro assoluto su tutti i fronti arrivato alla fine di una partita interminabile: sono serviti 26 calci di rigore per mettere la firma sul disastro dei Red Devils che hanno già un motivo di disperarsi anche se la stagione è appena cominciata.

Il solito Davide contro Golia dove vince chi ha meno soldi e fascino, ma più carattere e ambizione per affrontare i primi turni della Coppa di Lega. Così il Grimsby può continuare il suo sogno e mettere nel cassetto dei ricordi anche la vittoria contro i giganti della Premier League che per di più non si erano presentati in campo con tutte le riserve ma solo con un leggero turnover.

L'eliminazione a sorpresa del Manchester United

Prima della mezz'ora di gioco la squadra di Amorim era clamorosamente sotto di 2-0, un risultato inaspettato. La pratica contro una squadra di quarta divisione doveva essere chiusa molto presto sulla carta, ma qualcosa è andato storto. Sul secondo gol del Grimsby tante colpe ricadono sulle spalle di Onana che sotto la pioggia incessante si è praticamente lasciato sfuggire il pallone dalle mani in uscita rendendo ancora più disastrosa una situazione delicata.

Non sono bastati Sesko, Cunha, Mainoo e Ugarte in campo e neanche gli ingressi di Bruno Fernandes, de Ligt e Zirkzee tra gli altri per poter evitare l'eliminazione: nel secondo tempo lo United è riuscito a pareggiare e a portare la partita ai calci di rigore che però hanno solo prolungato l'agonia di qualche minuto. Si è andati a oltranza dopo i gol dei portieri (che hanno fatto una parata a testa) e la serie si è allungata addirittura a 26 rigori: fatale è stato l'ultimo rigore di Mbeumo che ha condannato la sua squadra a un'eliminazione che potrebbe avere serie conseguenze anche sulla panchina di Amorim.

